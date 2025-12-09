Інвестори незадоволені управлінням нового президента компанії.

Square Enix опинилася під вогнем критики від одного з найбільших своїх акціонерів. Інвестиційна компанія 3D Investment, що володіє 14,36% акцій видавця, підготувала презентацію на сотню слайдів, у якій розбирає управлінські помилки останніх років і закликає інших акціонерів об'єднатися.

Інвестори скаржаться, що за три роки після зміни президента Square Enix так і не змогла розігнати зростання виторгу і прибутковості. До цього додалися великі збитки на скасованих проєктах, близько 140 мільйонів доларів, мляві продажі ігор за Final Fantasy і провал нових серій на кшталт Forspoken.

План розвитку компанії, на думку 3D Investment, не дає чіткої стратегії, у студії немає конкретних KPI і опису того, як Square Enix збирається вирішувати проблеми.

3D Investment стверджують, що до публічної критики намагалися обговорити ситуацію з керівництвом безпосередньо, але отримала лише коротку відповідь від президента Такасі Кірю: "План достатній, перегляду не потрібно".

Також 3D Investment звертається до всіх інших акціонерів із проханням вивчити документ і висловити свою думку про стратегію Square Enix. Отримані відгуки фонд обіцяє передати раді директорів, щоб підштовхнути компанію до змін.

