На це Кенджі Одзаву підштовхнула нещодавня ситуація з NetEase.

Після того як NetEase закрила Ouka Studios, розробника JRPG Visions of Mana, один із геймдиректорів, Кендзі Одзава, заснував нову студію Studio Sasanqua.

У недавньому інтерв'ю він пояснив, що однією з головних причин створення студії стало бажання змінити підхід до управління в ігровій індустрії.

Одзава зазначив, що часто під час провалів проєктів звільняють рядових розробників, тоді як управлінці, відповідальні за інвестиції та ключові рішення, залишаються без наслідків. Він хоче, щоб менеджмент захищав творців, а не перекладав на них усю відповідальність за невдачі.

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Перші проєкти Studio Sasanqua будуть невеликими і створені на Unreal Engine, але згодом студія перейде до розроблення великих ігор для ПК і консолей. Сам Одзава буде не тільки керувати, а й нести відповідальність за можливі провали.

Раніше ми розповідали, що Activision відкрила студію Elsewhere Entertainment і вона вже розробляє нову сюжетну гру з мультиплеєром у відкритому світі на новому рушії.

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