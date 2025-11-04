Після релізу Sora 2 соцмережі заполонили ролики з персонажами One Piece, Dragon Ball та інших популярних тайтлів.

Асоціація CODA, що представляє великих японських правовласників, таких як Square Enix, Kadokawa (FromSoftware) і студія Ghibli виступила з офіційною заявою на адресу OpenAI. Організація вимагає припинити використання контенту її членів для навчання Sora 2.

Sora 2 працює за схемою, коли правовласник може запросити видалення своїх творів з алгоритму, проте японський закон про авторське право вимагає дозвіл для будь-якого використання захищених матеріалів. У CODA підкреслили, що подальше виключення продукту з алгоритму не звільняє від відповідальності за порушення.

CODA від імені своїх членів закликала OpenAI до шанобливого і відкритого діалогу, підкресливши, що готова перейти до юридичних розглядів, якщо буде потрібно. Автори впевнені: поточна робота Sora 2 з японським контентом неприпустима і вимагає негайного перегляду політики компанії.

Відео дня

Нагадаємо, після релізу Sora 2 наприкінці вересня соцмережі заполонили неіснуючі уривки з One Piece, Dragon Ball та інших популярних франшиз. Уряду Японії навіть довелося офіційно звернутися до OpenAI з вимогою "утриматися від порушень авторських прав", підкресливши, що "манга й аніме – це неоціненний скарб, яким ми пишаємося перед усім світом".

У відповідь глава OpenAI Сем Альтман пообіцяв "підрізати" генерацію – додати точний контроль для правовласників і обмежити генерацію контенту, що містить матеріали і персонажів, захищених авторським правом.

Раніше стало відомо, Sora побила рекорд ChatGPT, переваливши за 1 мільйон завантажень менш ніж за 5 днів. Цей додаток працює як TikTok, але всі відео в ньому повністю згенеровані штучним інтелектом.

Конкуренція на ринку ШІ-відео швидко загострюється. У жовтні Meta запустила Vibes – нову соцмережу тільки для згенерованого контенту. А Google заявила, що інтегрує відеогенератор Veo 3 в YouTube.

Вас також можуть зацікавити новини: