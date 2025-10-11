Реліз Battlefield 6 відбувся 10 жовтня.

Battlefield 6 стартувала з одним із найбільш вражаючих релізів в історії індустрії. Уже за кілька годин після виходу шутер посів 3-тє місце в списку найпопулярніших ігор Steam, досягнувши пікового онлайну в 747 тисяч гравців одночасно.

Гра обійшла за онлайновими показниками більшість конкурентів і поступається лише таким гігантам, як Baldur's Gate 3 (875 тисяч) і Hogwarts Legacy (879 тисяч). Для порівняння, піковий онлайн відкритої бети Battlefield 6 становив близько 520 тисяч гравців.

Важливо враховувати, що ці дані стосуються виключно Steam. Battlefield 6 також доступна в EA App, Epic Games Store, а також на Playstation 5 і Xbox Series, тому сукупна кількість гравців на всіх платформах уже перевалила за мільйон.

Battlefield 6 стала поверненням до витоків серії. Розробники відмовилися від спірних фахівців, повернули класичну військову тематику і зосередилися на командних боях у дусі Bad Company 2 і Battlefield 3.

З технічного боку гра здивувала оптимізацією. Розробники зробили ставку на високу продуктивність без трасування променів, завдяки чому Battlefield 6 стабільно працює навіть на системах п'ятирічної давності.

Раніше ми розповідали, що Call of Duty: Black Ops 6 стала тимчасово безкоштовною за день до виходу Battlefield 6. У "Чаклунство" можна грати з 9 по 16 жовтня.

