Міядзакі хотів би особисто взятися за перевипуск гри, але у нього просто немає часу.

Фанати Bloodborne вже багато років чекають на сиквел, ремейк або хоча б оновлення гри, але з IP чомусь нічого не відбувається. Колишній топ-менеджер PlayStation Сюхей Есіда поділився своїми думками з приводу того, чому Sony нічого не робить з одним із головних і улюблених у народі ексклюзивів PlayStation.

Підкреслимо, що це не інсайдерська інформація, а теорія людини, яка пропрацювала в компанії понад 30 років.

Так ось, за словами Есіди, Bloodborne припадає пилом на дальній полиці в очікуванні свого творця Хідетаки Міядзакі. Глава From Software хотів би особисто взятися за перевипуск гри, але у нього просто немає часу. Водночас він не хоче, щоб до [Bloodborne] торкалися інші, і Sony поважає його побажання.

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Сам Міядзакі давав зрозуміти, що хотів би портувати Bloodborne на ПК, але рішення, мовляв, "винятково за Sony". Інсайдер і журналіст Джефф Грабб припускав, що Sony і From Software банально не змогли домовитися щодо грошей.

Можливо, ситуація зміниться завдяки угоді Sony та японського медіахолдингу Kadokawa, який зокрема володіє розробниками. Bloodborne. Ранні чутки говорили про повне поглинання, але поки сторони обмежилися лише стратегічним бізнес-альянсом.

УНІАН писав, що в розробці також перебуває фанатський ремастер Bloodborne на ПК. Тайтл вже можна повністю пройти, але низька частота кадрів, постійні вильоти та візуальні баги сильно псують досвід. Автори обіцяють розповісти більше протягом цього року.

А ще раніше натхненна Bloodborne гра вийшла на ПК – геймплейно, це клон Mario Kart, тільки в готичному світі і ретро-графікою в дусі ігор для оригінальної PlayStation. В Steam у гри 97% позитивних відгуків.

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