Sony буде активніше монетизувати власників PS5 через здорожчання пам'яті

У ЗМІ припускають, що мова може йти про підвищення вартості ігор та підписик PS Plus.

Sony збирається активніше монетизувати базу користувачів PS5, щоб не підвищувати вартість консолі на тлі здорожчання пам'яті. Про це стало відомо під час останнього фінансового звіту компанії.

За повідомленнями Automaton, у компанії є запаси пам'яті на наступний фінансовий рік, але якщо ситуація не зміниться, доведеться компенсувати подорожчання комплектуючих шляхом збільшення доходів від софту і мережевих сервісів.

Це означає, що Sony планує більше заробляти не на продажу самих приставок, а на витратах поточних користувачів PlayStation всередині екосистеми. У ЗМІ підозрюють, що мова може йти про підвищення вартості підписки PS Plus, яка вже коштує досить дорого в перерахунку на рік, і більш агресивну монетизацію ігор.

Відео дня

Поки Sony офіційно не оголошувала конкретні деталі про те, які саме сервіси і в якій формі будуть переглянуті, але вже зараз зрозуміло, що ця заява не обіцяє нічого хорошого для користувачів, які вже купили одну з версій PS5.

Дефіцит пам'яті, ймовірно, вплине й на наступне покоління консолей: нещодавно з'явилася інформація, що Sony продовжить життєвий цикл PS5 на 1-2 роки, а вихід PS6 затримається до 2028 – або навіть 2029 року.

Раніше користувачі звернули увагу на одну з нових патентних заявок Sony, яка показує концепт можливого контролера PlayStation 6, що кардинально відрізняється від усіх попередніх геймпадів компанії.

Нагадаємо, 13 лютого відбулася нова презентація State of Play. Показали як новий контент по вже анонсованим іграм, наприклад, Control Resonant і Resident Evil 9, так і анонси до цього невідомих тайтлів – наприклад, нової Casltevania. А великим анонсом стали рімейки класичної трилогії God of War.

Вас також можуть зацікавити новини: