Microsoft і Playground у рамках виставки Tokyo Game Show 2025 офіційно анонсували Forza Horizon 6. Як і йшлося у витоках, у новій частині потрібно буде їздити вулицями та полями Японії.

За словами розробників, перенести дії гоночної серії в цей регіон фанати просили найбільше. Синопсис – "Відкрийте для себе захопливі пейзажі Японії та станьте легендою перегонів на фестивалі Horizon!".

Автори гри зазначили, що на карті гри відобразять усі особливості Японії: від неонових вогнів і високих будівель Токіо до безтурботності та природної краси сільських і гірських районів. Для цього вони особисто відвідали Японію, а також проконсультувалися з фахівцями.

Поки подробиць про шосту частину небагато – їх пообіцяли розкрити в найближчі місяці. Відомо, що гра вийде на ПК і Xbox Series у 2026 році та буде доступною в підписці Xbox Game Pass. Потім також відбудеться реліз на PlayStation 5.

На честь анонсу показали тільки короткий тизер, який закінчився красивим видом гори Фудзіяма.

