Полички також знадобляться гравцям, які люблять красиво обставляти свій будинок.

У Minecraft готується оновлення, яке спростить життя любителям порядку на базі: у гру додадуть полиці та трохи апгрейдять мідного голема.

Тепер предмети можна буде викладати на полиці, причому не просто для краси. Кожен блок вміщує по три предмети, а крафтити полиці можна з різних матеріалів, щоб усе гармоніювало з інтер'єром. Це особливо стане в пригоді тим, хто вічно забігає на базу, скидає лут і тікає далі у справах.

Полиці також працюють із редстоуном. Якщо їх підключити, можна міняти всі предмети на них одночасно. А якщо поставити поруч кілька таких блоків, вони з'єднаються в одну довгу полицю, яка теж керуватиметься однією кнопкою.

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Також Mojang повертає мідного голема, але вже в іншому вигляді. Тепер він з часом окислюється і стає статуєю, яку можна використовувати для декору. У статуї буде чотири пози, і їх можна змінювати. А якщо захочеш знову оживити голема - просто натри його воском.

Раніше ми розповідали, що з наступним оновленням Minecraft мідь перестане бути марною. З матеріалу тепер можна буде крафтити інструменти, і не тільки.

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