Антирейтинг очолив екшен MindsEye від колишнього продюсера Rockstar, на який багато хто покладав надії, але розробник не виправдав їх.

Агрегатор Metacritic склав список із 10 найгірших ігор, що вийшли у 2025 році. До топу додавали лише ті ігри, у яких є щонайменше чотири огляди від професійних критиків.

На перше місце потрапив пригодницький екшен MindsEye від студії Build a Rocket Boy, яку заснував колишній продюсер й ідеолог Rockstar Леслі Бензіс. Тайтл отримав 28 балів зі 100 на основі рецензій журналістів. Оцінка користувачів – 2,5 бала.

Автори видали нудний, застарілий і забагований тайтл, який у плані опрацювання ігрового світу програє навіть іграм 20-річної давності. Згідно з розслідуванням журналістів, розробка гри від самого початку страждала від хаосу і відсутності чіткого бачення.

На друге місце поставили Fire Emblem Shadows. Мобільний спін-офф довгограючої серії тактичних RPG вийшов поверхневим і нудним, до того ж, ситуацію зіпсували скарги на pay-to-win. Як підсумок – 37 балів на основі рецензій від профільної преси і 4,4 бала на основі відгуків геймерів.

Замикає трійку пригодницький екшен Blood of Mehran у дусі Prince of Persia, натхненний східними легендами – 38 балів і 4 бали відповідно.

10 найгірших ігор 2025 року за версією Metacritic:

MindsEye (28) Fire Emblem Shadows (37) Blood of Mehran (38) Spy Drops (39) Gore Doctor (40) Tamagotchi Plaza - Nintendo Switch 2 Edition (43) Ambulance Life: Симулятор парамедика (44) QUByte Classics: Glover (44) Scar-Lead Salvation (44) Fast & Furious: Arcade Edition (45).

Нагадаємо, 2025 року в Steam вийшли рекордні 19 тисяч ігор. Проте майже 50% цих проєктів мають менше ніж 10 відгуків користувачів, а понад 10% усіх релізів 2025 року не отримали жодного відгуку взагалі.

Згідно зі свіжим опитуванням Steam, понад 52% ПК-геймерів, як і раніше, використовують роздільну здатність 1920×1080 для свого основного монітора. Тоді як найпопулярнішою відеокартою є мобільна GeForce RTX 4060.

