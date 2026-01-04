Steam назвав найпопулярнішу конфігурацію геймерського ПК у 2026 році

Відеокарти GeForce RTX 50 поступово стають дедалі популярнішими, проте лідером, як і раніше, залишається RTX 3060.

Steam опублікував свіжу статистику щодо обладнання ПК-геймерів. Станом на початок 2026 року найпопулярнішою відеокартою у користувачів магазину залишається Nvidia RTX 3060. Вона встановлена в 6,26% комп'ютерів.

Друге місце посідає RTX 4060 для ноутбуків із часткою в 5,85%, слідом іде десктопна RTX 4060 із часткою 5,84%. Мобільна RTX 3060 замикає топ-10, а колись лідер GTX 1060 навіть не в топ-15 найпопулярніших GPU в Steam.

Найпопулярнішою картою нового покоління залишається RTX 5070, що займає 3,05% на своєму 11 місці. У інших представників сімейства RTX 50хх частки скромніші: RTX 5060 (2,21%), RTX 5070 Ti (1,94%), RTX 5060 Ti (1,74%), RTX 5080 (1,68%), RTX 5090 (0,60%).

Відео дня

Найпопулярнішою операційною системою минулого місяця стала Windows 11, частка якої зросла аж на 5,24%, до 70,83%. На другій сходинці розташувалася Windows 10 – її частка скоротилася на 2,36%, до 26,70%. Раніше Microsoft офіційно припинила підтримку "десятки".

Згідно з даними Steam, 32 ГБ ОЗП уже майже так само популярні, як 16 ГБ: 39% проти 40%. Деякі користувачі оновлюють свої системи в умовах зростання цін і обмеженої пропозиції.

Інша статистика:

Найпопулярніші процесори – Intel (55%), AMD (44%);

Найпопулярніша кількість ядер ЦП – 6 ядер (31%), 8 ядер (28%);

Найпопулярніші обсяги відеопам'яті – 8 ГБ (32%), 12 ГБ (18%);

Найпопулярніші роздільні здатності екрана – 1920x1080 (53%), 2560x1440 (21%);

Найпопулярніші VR-гарнітури – Meta Quest 3 (27%), Oculus Quest 2 (2%).

Ще більше свіжої статистики можна знайти за посиланням.

У Steam триває великий зимовий розпродаж, на якому можна вхопити хіти цього та минулих років за смачною ціною. УНІАН зібрав топ-10 хороших ігор, які можна купити дешевше за 100 грн.

Як УНІАН уже писав, наступне покоління PlayStation і Xbox може вийти набагато пізніше, ніж очікувалося. Також через кризу пам'яті вже у найближчі місяці можуть подорожчати нинішні приставки.

Вас також можуть зацікавити новини: