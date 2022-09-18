Тим часом Take-Two почала видаляти фото і відео з ранньої версії гри.

Сьогодні, 18 вересня, стався масштабний витік матеріалів, пов'язаних з Grand Theft Auto 6. Хакер під псевдонімом teapotuberhacker опублікував частину початкового коду, фото і відео з тестової версії гри. Правдивість витоку вже підтвердив редактор порталу Bloomberg і знаменитий інсайдер Джейсон Шрайєр, який поспілкувався з працівниками з Rockstar Games. А тим часом зломник запропонував видавництву Take-Two Interactive домовитися.

На сайті GTAForums з'явився доповнений пост від teapotuberhacker. Він написав, що не очікував такого ажіотажу і отримав безліч повідомлень в Telegram. Хакер також запропонував Rockstar Games і Take-Two Interactive зв'язатися з ним. У зломника є якась пропозиція до компаній.

Найімовірніше, teapotuberhacker зажадає грошову винагороду. Раніше він написав, що володіє повним початковим кодом GTA 5 і GTA 6. Якщо його опублікувати в Мережі, то це може завдати серйозної шкоди іграм. Наприклад, пірати зламають Grand Theft Auto 6 відразу після релізу і викладуть на торрент-трекерах. А тим часом Take-Two почала видаляти злиті матеріали з публічного простору.

Відео дня

Що відомо про GTA 6

Rockstar Games підтвердила розробку гри в лютому, але не поділилася жодними деталями.

Згідно із заявами інсайдерів, сюжет шостої частини розгортається в сучасній версії Вайс-Сіті і околицях. Одним з головних героїв стане дівчина.

На старті GTA 6 буде помірно масштабною, але надалі її планують розширювати за рахунок оновлень. Розробники нібито хочуть міняти і доповнювати гру за аналогією з Fortnite.

Новий напрямок і відхід Дена Хаузера, одного із засновників Rockstar, вплинули на тон Grand Theft Auto 6. Вона буде менш сатиричною і зухвалою в порівнянні з попередніми частинами.

Вас також можуть зацікавити новини: