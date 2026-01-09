GTA 6 знову можуть перенести: журналіст розповів про поточний стан гри

Робота над рівнями та місіями триває, а етап повного доопрацювання ще навіть не розпочався.

Grand Theft Auto 6 без перебільшення залишається найбільш очікуваною відеогрою не тільки в поточному році, але і в останнє десятиліття, однак свіжі дані змушують засумніватися в її своєчасному виході. Так, за інформацією Джейсона Шрайера з Bloomberg, Rockstar поки не приступила до полірування і не затвердила контент для фінальної версії. Розробники все ще доробляють як рівні, так і сюжетні квести

Журналіст також прокоментував дату релізу, яка намічена на 19 листопада 2026-го. За його словами, складно сказати, чи вийде гра в листопаді. Інсайдер зазначив, що компанія буде переносити реліз стільки, скільки необхідно для доведення GTA 6 до бездоганного стану.

Крім того, в кінці 2025 року у Rockstar були внутрішні зміни, включаючи скорочення і перестановки в штаті, що може додатково ускладнити ситуацію.

Відео дня

"Навряд чи зараз в Rockstar знайдеться людина, яка могла б зі 100% впевненістю заявити, що вони вкладуться в термін і випустять гру в листопаді", – зазначив Шрайер.

При цьому гра повинна вийти до кінця березня 2027 року, коли у Take-Two завершується фінансовий рік. Реліз GTA VI переносили вже двічі: з осені 2025-го на 26 травня 26-го, а потім – з травня на листопад 2026-го.

Відомо, що Grand Theft Auto 6 почали активно розробляти у 2020 році. Вартість створення гри оцінюється в понад мільярд доларів. Це буде найдорожча відеогра в історії – і потенційно перша гра з цінником 100 доларів.

УНІАН радив, у що пограти в очікуванні GTA 6 – це найкращі ігри з повною свободою дій. Всі вони, незважаючи на очевидне запозичення у Rockstar, зуміли зберегти індивідуальність і здатні надовго захопити фанатів жанру.

Вас також можуть зацікавити новини: