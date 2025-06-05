Нову частину Resident Evil не показали, але івент все одно вийшов насиченим.

У ніч з 4 на 5 червня Sony провела State of Play – презентацію нових ігор для PS5 і PS VR2. Нову частину Resident Evil або Bloodborne на ПК не показали, але все одно було багато чого цікавого. Ми зібрали головні трейлери в одному пості.

007 First Light. IO Interactive, відома за серією Hitman, показала перший трейлер гри про молодого Джеймса Бонда. Сюжет буде оригінальним без повторення одного з фільмів. Реліз у 2026-му році, сторінка в Steam уже є.

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Marvel Tokon: Fighting Souls. Анонсовано масштабний файтинг 4х4 із героями Marvel від авторів Guilty Gear. Видавцем виступить PlayStation. Реліз відбудеться 2026 року на PlayStation 5 і ПК.

Mortal Kombat: Legacy Kollection. Пізніше цього року на PS4 і PS5 вийде колекція ремастерів Mortal Kombat 1-4. До неї увійдуть понад 20 версій класичних ігор.

Pragmata. Capcom згадала про свою Sci-Fi адвенчуру, яку анонсували ще 5 років тому. Розробники нарешті показали геймплей і повідомили фінальну дату виходу – 2026 рік.

Nioh 3. Серія хардкорних "соулслайків" від Team Ninja отримає продовження. При цьому на PS5 вже доступна демоверсія: пройти її можна буде тільки до 18 червня.

Silent Hill f. Наступна частина легендарної хоррор-франшизи отримала геймплейний трейлер. У ролику можна побачити катсцени, а також битви і дослідження світу. Реліз гри очікується вже 25 вересня 2025 року.

Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles. У новому виданні можна буде пограти як у поліпшену версію, так і в стару. Реліз – 30 вересня, попередні замовлення відкриються вже сьогодні.

Інші анонси та трейлери:

Запис презентації:

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