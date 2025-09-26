Одна з найкращих відеоігор в історії стала безкоштовною для підписників PS Plus

Сьогодні, 26 вересня, традиційно відзначається "День The Last of Us". На честь цієї події Sony вирішила порадувати користувачів "жирним" подарунком. До свіжої добірки ігор для підписників PlayStation Plus Extra і Premium увійшла The Last of Us Part 2 від Naughty Dog.
Починаючи від сьогодні, користувачі можуть завантажити як базову версію, так і перевидання, що вийшло на початку 2024 року.
Це чудовий шанс познайомитися з однією з найбільш обговорюваних і титулованих ігор в історії. Для тих, хто раніше не грав у The Last of Us 2, рекомендується проходити відразу Remastered-версію. Вона пропонує поліпшену графіку, режим із хронологічним сюжетом та інші нововведення.
А уже в жовтні бібліотеку розширених планів PlayStation Plus поповнять три гри: геймери зможуть пограти в Alan Wake 2, Goat Simulator 3 і Cocoon. До 6 жовтня гравці ще встигають завантажити три проєкти – Psychonauts 2, Stardew Valley і Viewfinder.
Раніше глава розробки The Last of Us Ніл Дракманн говорив, що фанатам серії краще не сподіватися на вихід третьої частини. Проте франшиза продовжить жити на телевізійних екранах: серіал "Один із нас" раніше продовжили на 3-й сезон.
Тим часом сам Дракманн і Naughty Dog прямо зараз зайняті іншим проєктом – науково-фантастичною Intergalactic: The Heretic Prophet, у якої немає навіть приблизної дати релізу. Під час її розробки команда надихається "Ковбоєм Бібопом" і "Акірою", а в плані геймплея її називають "найглибшою грою" студії.