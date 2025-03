Проте франшиза продовжить жити на телевізійних екранах.

Творчий директор і очільник Naughty Dog Ніл Дракманн припустив, що третя частина ігрової серії The Last of Us може ніколи не вийти, а Part II залишиться завершальною.

"Я чекав на це питання. Мабуть, єдине, що я можу сказати: не варто розраховувати на продовження The Last of Us. Можливо, на цьому все і завершиться",– відповів Дракманн.

Примітно, що свого часу в інтернеті активно ходили чутки про третю частину, розробка якої нібито вже "йде повним ходом". Головною героїнею знову стане Еллі, але окрема частина сюжету TLOU 3 може бути присвячена новим вцілілим.

Сам Дракманн у документальному фільмі про створення TLOU 2 розповідав, що у нього є концепт, який об'єднає всі три частини в одну історію. Але не обов'язково у вигляді гри: це цілком може бути телевізійна адаптація.

Поки ігрова сага, можливо, добігає кінця, її телевізійна адаптація набирає обертів. Перший сезон The Last of Us називають чи не найкращою ігровою екранізацією в історії. Другий сезон серіалу від HBO стартує вже 13 квітня, і в ньому з'явиться Еббі, чия роль у другій частині гри викликала бурхливі обговорення.

Тим часом сам Дракманн і Naughty Dog зараз зайняті іншим проєктом – науково-фантастичною грою Intergalactic: The Heretic Prophet, у якої поки що немає навіть приблизної дати релізу. При її розробці автори надихалися "Ковбоєм Бібопом" і "Акірою", а в плані геймплея її називають "найглибшою грою" студії.

Нагадаємо, The Last of Us Part 2 Remastered завітає на ПК уже 4 квітня. На комп'ютери одразу вийде оновлена версія гри з режимом No Return, коментарями розробників, та іншими добавками.

