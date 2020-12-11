У дебютному трейлері зірка "Форсажу" захищає своє плем'я від ворогів і тікає від розлюченого тиранозавра.

Представлено кінематографічний трейлер другої частини ARK: Survival Evolved – екшену про виживання серед динозаврів. В ARK 2 одну з головних ролей виконав Він Дізель.

Зірка "Форсажу" зіграє в ARK 2 персонажа на ім'я Сантьяго, заявили розробники в Твіттері.

Трейлер ARK 2

У ролику Він Дизель захищає своє плем'я від ворогів і тікає від розлюченого тиранозавра. Більше подробиць про другу частину автори повідомлять пізніше.

Дебютний ролик ARK 2 був показаний на The Game Awards 2020. Також на церемонії розробники анонсували анімаційний серіал за мотивами гри. Він вийде у 2022 році. Персонажів серіалу озвучать Карл Урбан, Джерард Батлер, Елліот Пейдж, Девід Теннант та інші зірки кіно.

Трейлер анімаційного серіалу за мотивами ARK

Детальніше про ARK

Пригодницька гра Ark: Survival Evolved вийшла у 2017 році. У ній гравці опиняються на острові, повному динозаврів. Тут спільними зусиллями користувачі повинні битися з небезпечними ворогами, добувати ресурси, вирощувати фрукти і овочі, будувати будинки і огорожі, а також приручати динозаврів. Одні доісторичні хижаки будуть охороняти поселення, інші атакувати ворогів, а на третіх можна їздити верхи.

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Автор: Сергій Коршунов