Поки що підтримуються тільки англійська та іспанська мови.

Компанія Google представила нову технологію, яка перекладатиме слова співрозмовників у сервісі Meet у режимі реального часу.

Про новинку розповіли на конференції Google I/O. Для перекладу мови сервіс використовуватиме платформу Gemini. Слова автоматично перекладатимуться встановленою у співрозмовника мовою, при цьому збережуться звук голосу, інтонація і навіть емоції, щоб спілкування відчувалося більш природним.

На цьому етапі доступні тільки дві мови: англійська та іспанська. Саме їх і використовували в демонстраційному ролику.

Відео дня

При цьому вже скоро Google планує додати можливість перекладу мови італійською, португальською та німецькою.

Першими випробувати новинку зможуть передплатники Google AI Pro і нового тарифу AI Ultra, після них – корпоративні клієнти.

Google – інші новини компанії

Не так давно компанія Google вперше за майже 10 років змінила свій культовий логотип. Дизайн літери G з чіткими межами між кольорами тепер замінили на колірний градієнт.

Тим часом в Україні запрацювала нейромережа Google AI Overviews. Під час пошуку ви зможете побачити коротку вижимку інформації з різних сайтів, що стосується вашого запиту.

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