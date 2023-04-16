Оновлення доступне для Windows, macOS та Linux.

Google випустила екстрений патч для настільної версії Chrome, який усуває небезпечну і вже використовувану зловмисниками вразливість.

За даними експертів Bleeping Computer, баг в системі, ймовірно, існує з початку року. З його допомогою хакери можуть впровадити шпигунські програми для стеження за ПК або смартфоном користувачів, які користуються пошукачем Chrome.

Відомо, що вразливості CVE-2023-2033. присвоїли найвищий рівень небезпеки. У Google зауважили, що не будуть ділитися технічними деталями уразливості з міркувань безпеки – це дає власникам Chrome достатньо часу для оновлення своїх браузерів.

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Оновити Google Chrome можна через Налаштування — Про Chrome. Браузер повинен оновитися до версії 112.0.5615.121 на Windows, macOS та Linux. Користувачам Edge, Brave та інших браузерів, що працюють на движку Chromium, також радять перевірити оновлення програми.

Згідно зі свіжою статистикою, Google випереджає будь-який інший браузер на всіх платформах разом узятих. У березні 2023 року Chrome займає 64,8% ринку.

Другим за популярністю браузером є Safari від Apple з набагато скромнішими 19,5%. Замикає трійку лідерів Microsoft Edge з часткою ринку 4,6%. Четверте і п'яте місце займають Firefox з 2,93% і мобільний браузер Samsung Internet з часткою 2.57%.

Що стосується України, то тут картина інша. На першому місці, звичайно, знаходиться Google Chrome, але з помітно меншою часткою (58,81%), а друге місце займає Opera, який в загальносвітовому рейтингу не потрапив навіть в топ-5.

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