Звання найпопулярнішої відеокарти знову дісталося GeForce RTX 3060, а все більше геймерів переходять на Windows 11.

Valve поділилася статистикою щодо обладнання користувачів Steam за липень 2025 року. Щоб отримати дані, майданчик регулярно проводить анонімні опитування, які дозволяють дізнатися, на якому ПК грає більшість геймерів планети.

Згідно з результатами, найпоширенішою відеокартою в аудиторії Steam знову стала GeForce RTX 3060 – 4,62%. Друге місце посідає мобільна RTX 4060 (4,43 %), а третє – десктопна RTX 4060 (4,39%). З представників GeForce GTX у топ-10 тільки GTX 1650.

Говорячи про розподіл між виробниками, то відеокартами Nvidia користуються 73,94 % геймерів Steam, тоді як частка конкурентів з AMD становить лише 17,86 %. Між тим рішеннями Intel користується майже 8% геймерів.

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Що стосується іншого "заліза", процесори AMD стали трохи популярнішими. Якщо на початку року на їхню частку припадало 38,73%, у липні ця цифра 41,26%. Якщо дивитися статистику за кількістю ядер, то найпоширенішими є 6-ядерні рішення. Такі "камені" стоять у 30,18% комп'ютерів. На другому місці 8-ядерні з часткою 24,51%, а на третьому – 4-ядерні.

За останні пару місяців Windows 10 сильно втратила в популярності порівняно з Windows 11. Дедалі більше геймерів переходять на більш актуальну OC. Наразі її встановлено у 60% юзерів.

Найпоширеніша збірка має такий вигляд. Більш детально вивчити нові дані можна за посиланням.

Нагадаємо, у Steam просто зараз проходить "Фестиваль перегонів" для тих, хто обожнює кататися на автомобілях, велосипедах, лижах і не тільки. У програмі фестивалю – не тільки знижки на сотні ігор на перегонову тематику, а й свіжі демоверсії.

Тим часом в EGS дарують гру від легендарної студії Amanita Design з рейтингом 96%. Це кумедний квест про мандрівника, якому необхідно роздобути невловиму пташку та обміняти її на човен.

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