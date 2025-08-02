Valve поділилася статистикою щодо обладнання користувачів Steam за липень 2025 року. Щоб отримати дані, майданчик регулярно проводить анонімні опитування, які дозволяють дізнатися, на якому ПК грає більшість геймерів планети.
Згідно з результатами, найпоширенішою відеокартою в аудиторії Steam знову стала GeForce RTX 3060 – 4,62%. Друге місце посідає мобільна RTX 4060 (4,43 %), а третє – десктопна RTX 4060 (4,39%). З представників GeForce GTX у топ-10 тільки GTX 1650.
Говорячи про розподіл між виробниками, то відеокартами Nvidia користуються 73,94 % геймерів Steam, тоді як частка конкурентів з AMD становить лише 17,86 %. Між тим рішеннями Intel користується майже 8% геймерів.
Що стосується іншого "заліза", процесори AMD стали трохи популярнішими. Якщо на початку року на їхню частку припадало 38,73%, у липні ця цифра 41,26%. Якщо дивитися статистику за кількістю ядер, то найпоширенішими є 6-ядерні рішення. Такі "камені" стоять у 30,18% комп'ютерів. На другому місці 8-ядерні з часткою 24,51%, а на третьому – 4-ядерні.
За останні пару місяців Windows 10 сильно втратила в популярності порівняно з Windows 11. Дедалі більше геймерів переходять на більш актуальну OC. Наразі її встановлено у 60% юзерів.
Найпоширеніша збірка має такий вигляд. Більш детально вивчити нові дані можна за посиланням.
Нагадаємо, у Steam просто зараз проходить "Фестиваль перегонів" для тих, хто обожнює кататися на автомобілях, велосипедах, лижах і не тільки. У програмі фестивалю – не тільки знижки на сотні ігор на перегонову тематику, а й свіжі демоверсії.
Тим часом в EGS дарують гру від легендарної студії Amanita Design з рейтингом 96%. Це кумедний квест про мандрівника, якому необхідно роздобути невловиму пташку та обміняти її на човен.