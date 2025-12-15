У компанії закінчуються довгострокові контракти з Samsung і SK Hynix на постачання пам'яті.

Галузевий інсайдер Jukan, пов'язаний з каналами поставок, повідомив, що Apple підніме ціни на свою техніку в першій половині 2026 року на тлі масштабної кризи на ринку чіпів пам'яті.

Згідно з інсайдерською інформацією, в Apple закінчуються довгострокові контракти з Samsung і SK Hynix на постачання пам'яті. Нові договори будуть уже за "новими прайсами" і стартує це все з січня, що може спричинити зростання цін як на нові пристрої, так і на ті, що вже продаються.

Додатковим фактором ризику стає зростання обсягу оперативної пам'яті в базових конфігураціях. Так, актуальні моделі MacBook уже в стандартній версії оснащуються 16 ГБ ОЗП, що посилює вплив зростання цін на комплектуючі.

Інсайдер порадив брати зараз усю необхідну техніку, оскільки найближчим часом вона дорожчатиме. Можливо, Apple якийсь час зможе стримувати ціни, але підсумкове підвищення неминуче.

Наступного року Apple відзначить своє п'ятдесятиріччя, тому до релізу готово дуже багато пристроїв. Серед них – перша розкладачка компанії iPhone Fold, довгоочікуваний MacBook Pro М6 у новому дизайні з сенсорним OLED-екраном, хаб для розумного будинку з екраном і нові Studio Display і Pro Display XDR.

Передбачається, що дефіцит оперативної пам'яті триватиме щонайменше до 2028 року. Найбільші виробники пам'яті вже перевели свої потужності на більш прибуткові напрямки – серверні рішення і пам'ять для ШІ-інфраструктури.

Напередодні найбільші виробники комп'ютерної техніки, Lenovo і Dell,заявили, що ціни на ноутбуки та ПК найближчими місяцями зростуть на 15-20%. Головною причиною став глобальний дефіцит оперативної пам'яті.

