Судячи зі статистики Steam, більшість геймерів обходяться роздільною здатністю Full HD і відеокартою GeForce 3060.

Згідно зі статистикою Steam, понад 55% геймерів досі обходяться роздільною здатністю Full HD. Тому головні гравці на ринку, AMD, Nvidia і Intel, продовжують випускати відеокарти для цієї роздільної здатності.

Експерти TechRadar відібрали п'ять найкращих моделей відеокарт, які сьогодні дають змогу з комфортом грати в усі ігри в 1080p і справлятимуться з новинками ще мінімум кілька років.

На першому місці GeForce RTX 4060 з 8 ГБайт пам'яті. Ця картка ідеальна для 1080p, а якщо ввімкнути генерацію кадрів, то можна зіграти в деякі ігри і в 2K.

з 8 ГБайт пам'яті. Ця картка ідеальна для 1080p, а якщо ввімкнути генерацію кадрів, то можна зіграти в деякі ігри і в 2K. Radeon RX 7600 на другому місці, як більш доступна альтернатива від AMD для 1080-геймінгу. Однак для ігор з трасуванням променів вона не підійде.

Далі йде Radeon RX 7900 GRE , як найкраща відеокарта для ігор у 1080p з високою частотою кадрів. У TechRadar рекомендує використовувати її в парі з процесором AMD X3D.

Radeon RX 6600 визнана найкращою за співвідношенням ціна/продуктивність. Це найбільш розумний вибір для 1080p, якщо бюджет сильно обмежений.

визнана найкращою за співвідношенням ціна/продуктивність. Це найбільш розумний вибір для 1080p, якщо бюджет сильно обмежений. Замикає топ-5 Intel Arc A750, ще одна картка з розумним співвідношенням вартості та потужності. Вона коштує приблизно стільки ж, скільки Radeon RX 6600, але може також запропонувати трасування променів у 1080p. Однак є і компроміс: у відеокарт Intel вкрай нестабільні драйвери.

Раніше фахівці обирали найкращі зв'язки процесора і відеокарти у 2024 році. Так, наприклад, за обмеженого бюджету, варто розглянути ігровий ПК з Intel Core i3-12100F або AMD Ryzen 5 5600X і AMD Radeon RX 6600.

Зазвичай користувачі беруться за пошук компонентівдля нового ПК, вже маючи уявлення про бюджет системи. Основну частину бюджету з'їдає комбінація процесора і відеокарти. Водночас є 5 комплектуючих, під час купівлі яких можна трохи заощадити.

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