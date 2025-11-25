Низка профільних ЗМІ повідомляє, що AMD попередила своїх партнерів про підвищення цін на відеокарти щонайменше на 10 відсотків. Повідомлення отримали виробники на кшталт ASUS, Gigabyte і PowerColor.
Підвищення насамперед торкнеться відеокарт серії Radeon RX 9000, які тільки нещодавно знову почали продавати за рекомендованими роздрібними цінами. Відеокарти можуть подорожчати вже найближчими тижнями.
Причина зростання цін – дефіцит пам'яті і зростання цін на DRAM. Сталося це через високий попит з боку дата-центрів, якими займаються компанії, що розробляють ШІ.
З аналогічних причин підвищення готує і NVIDIA, очікується, що "зелені" теж переглянуть цінники на початку 2026 року.
Одночасно з цим аналітики попереджають, що компанії AMD і NVIDIA можуть переглянути свою стратегію і навіть відмовитися від виробництва бюджетних відеокарт. Особливо це стосується моделей з великим об'ємом VRAM, де вартість пам'яті займає значну частину собівартості.
Раніше УНІАН уже повідомляв, що один з найбільших виробників пам'яті - Phison - назвав нинішню ситуацію "шокуючою". ШІ-компанії скуповують NAND-чіпи, а пропозиція не встигає за попитом, кажуть у компанії.
Крім того, нещодавно стало відомо, що AMD і Intel почали підвищувати ціни на свої старі процесори, і в усьому винен ШІ. Якщо ви планували покупку старих поколінь процесорів (наприклад, Ryzen 5000), можливо, варто діяти швидше.