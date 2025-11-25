Виною всьому дефіцит пам'яті та зростання цін на DRAM.

Низка профільних ЗМІ повідомляє, що AMD попередила своїх партнерів про підвищення цін на відеокарти щонайменше на 10 відсотків. Повідомлення отримали виробники на кшталт ASUS, Gigabyte і PowerColor.

Підвищення насамперед торкнеться відеокарт серії Radeon RX 9000, які тільки нещодавно знову почали продавати за рекомендованими роздрібними цінами. Відеокарти можуть подорожчати вже найближчими тижнями.

Причина зростання цін – дефіцит пам'яті і зростання цін на DRAM. Сталося це через високий попит з боку дата-центрів, якими займаються компанії, що розробляють ШІ.

Відео дня

З аналогічних причин підвищення готує і NVIDIA, очікується, що "зелені" теж переглянуть цінники на початку 2026 року.

Одночасно з цим аналітики попереджають, що компанії AMD і NVIDIA можуть переглянути свою стратегію і навіть відмовитися від виробництва бюджетних відеокарт. Особливо це стосується моделей з великим об'ємом VRAM, де вартість пам'яті займає значну частину собівартості.

Раніше УНІАН уже повідомляв, що один з найбільших виробників пам'яті - Phison - назвав нинішню ситуацію "шокуючою". ШІ-компанії скуповують NAND-чіпи, а пропозиція не встигає за попитом, кажуть у компанії.

Крім того, нещодавно стало відомо, що AMD і Intel почали підвищувати ціни на свої старі процесори, і в усьому винен ШІ. Якщо ви планували покупку старих поколінь процесорів (наприклад, Ryzen 5000), можливо, варто діяти швидше.

Вас також можуть зацікавити новини: