Кошмар на ринку відеокарт: моделі AMD подорожчають вже вдруге з початку року

Перший етап подорожчання відбувся в січні і торкнувся відеокарт серії Radeon RX 9000, збільшивши ціни приблизно на 5–10%.

Ряд профільних ЗМІ повідомляє, що відеокарти AMD скоро подорожчають ще більше. Нове коригування цін очікується в лютому або березні.

За повідомленнями Wccftech, це буде вже другий етап подорожчання: перший пройшов у січній переважно торкнувся відеокарт серії Radeon RX 9000, збільшивши ціни приблизно на 5–10%. Очікується, що майбутнє подорожчання виявиться приблизно таким же за масштабом.

Головними причинами знову називають обмежені поставки компонентів і зростання цін на DRAM-пам'ять. Крім того, на тлі очікувань подальшого подорожчання дистриб'ютори почали активніше формувати складські запаси, намагаючись захистити маржу в умовах нестабільної ринкової ситуації.

Для потенційних покупців це може обернутися не тільки більш високими цінами, але і ймовірністю штучного дефіциту: учасники ланцюжка поставок можуть притримувати продукцію, розраховуючи реалізувати її пізніше на більш вигідних умовах.

Джерела також відзначають, що партнери AMD прагнуть скоротити розрив у вартості між Radeon і аналогічними відеокартами від Nvidia, ціни на які вже помітно перевищили рекомендовані.

В Україні ціни на продукцію AMD теж зросли з кінця минулого року. Наприклад, PowerColor Radeon RX 9060 XT, яка зараз коштує 25 000 грн, ще в грудні можна було купити за 20 000 грн. Подорожчала і більш потужна модель PowerColor Radeon RX 9070 XT. Наприкінці минулого року її можна було придбати за 38 000 грн, а сьогодні вона коштує 43 000 грн.

У зв'язку з дефіцитом і подорожчанням пам'яті, що виник через тиск ринку ШІ, відеокарти нового покоління NVIDIA і AMD можуть затриматися до 2028 року. Асерія GeForce RTX 50 SUPER може і зовсім не вийти.

Згідно зі свіжим опитуванням Steam, відеокарти Nvidia встановлені у понад 73% користувачів Steam, між тим частка AMD становить всього 18%. Найпопулярнішою відеокартою є GeForce RTX 4060.

