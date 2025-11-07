На ринку утворився величезний дефіцит чіпів GDDR7 об'ємом 3 ГБ, які планувалося використовувати в прийдешніх моделях.

У вересні в інтернеті з'являлися інсайди з деякими характеристиками RTX 5080 SUPER, 5070 Ti SUPER і 5070 SUPER. Однак тепер журналісти, посилаючись на джерела в ланцюжку поставок, стверджують, що новинки можуть і зовсім не вийти.

За даними Wccftech, на ринку утворився великий дефіцит мікросхем пам'яті GDDR7 об'ємом 3 ГБ. Саме вони мають дати змогу створити RTX 5070 SUPER із 18 ГБ пам'яті, а також 5070 Ti SUPER і 5080 SUPER із 24 ГБ пам'яті без зміни розрядності шини.

Джерело стверджує, що Nvidia не змогла забезпечити стабільні поставки необхідних компонентів для масового виробництва. Через серйозний дефіцит 3 ГБ-модулів GDDR7 випуск "супервідеокарт" RTX 50-ї серії може бути відкладено на невизначений термін або зовсім скасовано.

Внутрішні джерела також стверджують, що партнери Nvidia поки не отримали фінальних специфікацій і дизайн-пакетів для карт RTX 50 SUPER. Це може означати, що реліз, спочатку запланований на кінець 2025 року, тепер відбудеться не раніше весни 2026-го.

Ба більше, модулі GDDR7 об'ємом 2 ГБ також можуть подорожчати, через що можуть подорожчати GeForce RTX 50, які вже вийшли.

Раніше з'явилася інформація, що AMD та Intel почали підвищувати ціни на свої старі процесори. Експерти пов'язують зростання цін із дефіцитом компонентів і підвищеним попитом на обчислювальні потужності, особливо з боку індустрії ШІ.

УНІАН розповідав, які б/в комплектуючі ПК можна купувати, а які не варто. На чомусь можна заощадити, а ось деякі елементи комп'ютера краще брати тільки новими.

