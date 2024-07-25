Чіпмейкера не влаштувала якість перших поставлених екземплярів.

AMD офіційно оголосила про перенесення дати виходу, як вона сама каже, "найпотужніших десктопних процесорів" сімейства Ryzen 9000. Спочатку реліз був запланований на 31 липня. Тепер процесори збираються випустити в серпні, причому в два етапи.

Доступніші моделі, Ryzen 7 9700X і Ryzen 5 9600X, стануть доступними для купівлі 8 серпня, а ось випуск топового і передтопового Ryzen 9 9950X і Ryzen 9 9900X буде відкладено ще на тиждень, до 15 серпня, передає VideoCardz.

В AMD перенесення релізу пояснили тим, що додатковий час знадобився для повного тестування всіх процесорів. Компанію не влаштувала якість перших поставлених екземплярів, тому було прийнято рішення затримати старт продажів до завершення тестів.

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Вартість нових процесорів досі офіційно не підтверджена, але деякі європейські ритейлери вже виставили їх для попереднього замовлення. Очікується, що цінник буде нижчим, ніж у Ryzen 7000 на старті продажів .

AMD каже, що загальний приріст продуктивності Ryzen 9000 порівняно з Ryzen 7000 становить від 11 до 22%, і все це при меншому енергоспоживанні. А Ryzen 9 9950X до 56% швидший за Intel Core i9-14900K.

Між тим, наступне покоління чіпсетів Intel під кодовою назвою Arrow Lakе очікуються в другій половині 2024 року. Орієнтовно, вони вийдуть цієї осені, при цьому деякі моделі можуть з'явитися відчутно пізніше, аж до початку 2025 року.

Свіже опитування Steam показало, що GeForce RTX 3060 залишається відеокартою, яку найчастіше зустрічають у геймерів. Щодо процесорів, то найпопулярнішими є чипи від Intel із частотами від 2,3 до 2,7 ГГц.

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