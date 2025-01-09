NVIDIA заспокоїла: опубліковано вимоги до блоків живлення для нових відеокарт

Nvidia представила дані щодо енергоспоживання відеокарт нового покоління GeForce RTX 50 Blackwell. Незважаючи на деякі побоювання, флагманська RTX 5090, яка споживає 575 Вт, не досягає межі в 600 Вт для кабелю стандарту 12V-2x6. Це спрощує вибір сумісного блока живлення.
Моделі RTX 5080 і RTX 5070 Ti мають TDP 360 Вт і 300 Вт відповідно, а базова RTX 5070 – 250 Вт. У зв'язку з цим Nvidia рекомендує блоки живлення потужністю:
- GeForce RTX 5090 – 1000 Вт.
- GeForce RTX 5080 – 850 Вт.
- GeForce RTX 5070 Ti – 750 Вт.
- GeForce RTX 5070 – 650 Вт.
Раніше ходили чутки про те, що відеокарти 50-ої серії будуть містити два 16-контактних роз'єми живлення, однак Nvidia все ж спростувала ці припущення. Усі відеокарти сімейства RTX 50 Blackwel можуть бути підживлені за допомогою одного такого кабелю.
Відразу після презентації партнери з MSI представили блок живлення MEG Ai1600T PCIE5 потужністю 1600 Вт і сертифікатом 80 PLUS Titanium, спеціально розроблений для новітніх відеокарт RTX 50. Також є простіша модель на 1250 Вт.
RTX 5090 з 32 ГБ відеопам'яті GDDR7 надійде в продаж 30 січня за РРЦ 1999 доларів. Слідом за нею Nvidia випустить RTX 5080, RTX 5070 Ti і RTX 5070 – останні дві моделі вийдуть уже в лютому.
Під час презентації глава Nvidia Дженсен Хуанг заявив, що базова RTX 5070 за $549 порівнянна з RTX 4090. Пізніше з'ясувалося, що схожої продуктивності можна буде домогтися лише з DLSS 4. Та й ідеться саме про частоту кадрів, а не про якість зображення при чистій растеризації.