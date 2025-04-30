Electronic Arts прокотилася чергова хвиля скорочень. Найсильніше зачепило Respawn Entertainment, там звільнили близько 100 осіб, через що студія скасувала нову гру за Star Wars і extraction-шутер у всесвіті Titanfall.
За даними Джейсона Шраєра з Bloomberg, загалом під звільнення потрапили від 300 до 400 осіб із різних підрозділів. Пояснення такого рішення від EA - точкові зміни в структурі, щоб відповідати довгостроковим стратегічним пріоритетам.
Це не перший тривожний дзвіночок: раніше EA вже знижувала прогнози щодо доходів на тлі провальних продажів EA Sports FC 25 і проводила скорочення в BioWare після невиправданого старту Dragon Age: The Veilguard, продажі якого виявилися на 50% нижчими за очікування.
Ситуація в індустрії складна, і звільнення відбуваються не тільки в Electronic Arts. Нещодавно Sony провела масштабні скорочення в студіях Playstation, які відповідають за ексклюзиви.
Або, взагалі до смішного, нова Life is Strange отримала нагороду, але ніхто не забрав її, адже розробників звільнили.