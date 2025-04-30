Як повідомляє Джейсон Шрайер, під скорочення потрапили близько 400 осіб.

Electronic Arts прокотилася чергова хвиля скорочень. Найсильніше зачепило Respawn Entertainment, там звільнили близько 100 осіб, через що студія скасувала нову гру за Star Wars і extraction-шутер у всесвіті Titanfall.

За даними Джейсона Шраєра з Bloomberg, загалом під звільнення потрапили від 300 до 400 осіб із різних підрозділів. Пояснення такого рішення від EA - точкові зміни в структурі, щоб відповідати довгостроковим стратегічним пріоритетам.

Це не перший тривожний дзвіночок: раніше EA вже знижувала прогнози щодо доходів на тлі провальних продажів EA Sports FC 25 і проводила скорочення в BioWare після невиправданого старту Dragon Age: The Veilguard, продажі якого виявилися на 50% нижчими за очікування.

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Ситуація в індустрії складна, і звільнення відбуваються не тільки в Electronic Arts. Нещодавно Sony провела масштабні скорочення в студіях Playstation, які відповідають за ексклюзиви.

Або, взагалі до смішного, нова Life is Strange отримала нагороду, але ніхто не забрав її, адже розробників звільнили.

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