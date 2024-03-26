Техногігантам не подобається панівне становище "зелених" на ринку обладнання для ШІ.

Декілька найбільших у світі технологічних корпорацій сформували групу під назвою UXL Foundation, щоб знизити залежність від Nvidia на ринку обладнання для штучного інтелекту (ШІ). Про це повідомляє портал The Verge.

До об'єднання вже увійшли Intel, Google, Qualcomm, Samsung та інші. Їхньою метою є створення пакета ПЗ з відкритим вихідним кодом, яке стане базою для розробників систем з використанням ШІ. Технічні деталі проєкту збираються довести до розуму до кінця року.

Наразі проєкт охоплює відкритий стандарт OneAPI від Intel. Суть наміру в тому, щоб змусити ПЗ ефективно працювати на будь-якому апаратному забезпеченні незалежно від виробника та архітектури, зокрема CUDA від Nvidia.

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Відомо, що Nvidia, використовуючи своє становище на ринку обладнання для ШІ, просуває власні рішення на базі платформи CUDA. Зараз її використовують понад 4 млн розробників по всьому світу. У Intel і AMD теж є свої напрацювання в цій сфері, але боротися із "зеленою" компанією їм поки що важко.

Нагадаємо, у березні цього року Nvidia презентувала нові ШІ-процесори Blackwell B200, які обіцяють забезпечити "запаморочливий стрибок продуктивності". У деяких сценаріях він у 7 разів швидший за торішній H100 і водночас споживає на 25% менше енергії.

За останні роки ШІ навчився швидко створювати якісні зображення, короткі відео і навіть музику. Однак незабаром ми зможемо побачити ще крутіші інновації. Зокрема, у Nvidia анонсували відеоігри, повністю створені штучним інтелектом.

А очільник Nvidia Дженсен Хуан "поховав" програмістів і заявив, що натомість краще зосередити свої зусилля на здобутті інших знань, зокрема промпт-інжиніринг – здатність створити максимально точні запити для нейромереж.

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