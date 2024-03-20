Завдяки використанню ШІ NPC будуть взаємодіяти з гравцями в режимі реального часу, не залежачи від скриптів і шаблонів.

На конференції GTC 2024 компанія Nvidia відзначилася не тільки "найпотужнішим у світі" чіпом для штучного інтелекту (ШІ), а й дечим іншим для геймерів. Це технологія, яка зробить персонажів у відеоіграх більш правдоподібними.

Технологічне демо під назвою Covert Protocol демонструє інтеграцію штучного інтелекту в ігри на рівні NPC, де за їхню поведінку відповідають не традиційні скрипти, а повноцінний ШІ.

У Nvidia впевнені, що якщо задіяти генеративний ШІ у відеоіграх, вони стануть набагато комплекснішими та захопливішими, а NPC набагато "живішими". На поведінку неігрових персонажів впливатиме їхній життєвий досвід, риси характеру або навіть настрій у конкретний момент.

Як результат, кожне ігрове проходження стає унікальним, оскільки NPC постійно діють по-різному. Наскільки ця технологія близька до впровадження в іграх, поки що незрозуміло, але надалі Nvidia планує викласти технологію у відкритий доступ, щоб розробники могли інтегрувати її у свої проєкти.

Раніше Google представила нейромережу, яка зможе проходити будь-які ігри з вами. Це універсальний АІ-партнер, який допоможе геймерам у "коопі" і з яким навіть можна буде поговорити. Розробники навчають технологію в No Man's Sky, Teardown, Valheim та інших популярних тайтлах.

В ігровій індустрії дедалі частіше ведуться дебати на тему застосування ШІ у створенні ігор. Генеральний директор Take-Two Interactive, компанії-видавця GTA, вважає, що "хіти створюються геніями, а не набором обчислень". ШІ лише дасть змогу краще й ефективніше виконувати цю роботу.

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