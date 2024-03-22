Голова NVIDIA Дженсен Хуан вважає, що до цього етапу залишилось менше 10 років.

За останні роки штучний інтелект навчився швидко створювати якісні зображення, короткі відео та навіть музику. Однак незабаром ми зможемо побачити ще більш круті інновації.

Голова NVIDIA Дженсен Хуан заявив Tom’s Hardware, що до перших ігор, створених ШІ залишилось менше 10 років. У відповіді на питання, наскільки ми близькі до світу, де кожен піксель генерується в реальному часі, він розповів про своє бачення ігор майбутнього.

"Я думаю, що до цього залишилося менш ніж десять років… Через п’ять років ви, ймовірно, опинитеся прямо в центрі [гри], де все змінюється в режимі реального часу, і всі кажуть: "О, подивіться, це відбувається". … Ймовірно, ми вже два роки [рухаємося] в цьому [напрямку]. Тому я б сказав, що протягом наступних 5-10 років, десь у цей час, це здебільшого відбудеться", - прогнозує очільник NVIDIA.

Відео дня

Може здатися, що комп'ютери створюють ігри у режимі реального часу, але насправді це результат процесу візуалізації та растеризації. Ігри, створені ШІ, будуть зовсім інші. Цей процес надзвичайно залежатиме від апаратного забезпечення.

Нинішній найпотужніші відеокарти RTX 4090 не підійшли б для генерації ігор за допомогою штучного інтелекту в режимі реального часу. Навіть одне відео вимагає багато графічних процесорів та часу для обчислень.

Ігри та штучний інтелект

В ігровій індустрії дедалі частіше виникають дискусії щодо застосування штучного інтелекту під час розробки проектів. Генеральний директор Take-Two Interactive, компанії-видавця GTA, вважає, що "хіти створюють генії, а не набір обчислень".

Нещодавно Google представила нейромережу, яка зможе проходити будь-які ігри з вами.

На конференції GTC 2024 корпорація Nvidia відзначилася технологією, яка зробить персонажів у відеоіграх більш правдоподібними. Демо під назвою Covert Protocol демонструє інтеграцію штучного інтелекту в ігри на рівні NPC, де за їхню поведінку відповідають не традиційні скрипти, а повноцінний ШІ.

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