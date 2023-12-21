Оператор мобільного зв'язку "Київстар" відновив надання всіх основних базових сервісів своїм клієнтам та вирішив скасувати планову плату за тариф для всіх своїх користувачів. Компанія звернулась абонентів, яким обіцяла компенсацію у зв’язку з хакерською атакою. Як повідомляє прес-служба "Київстар" в Facebook, оператор також виділяє 100 млн грн на потреби ЗСУ.
Планова тарифна плата не буде стягуватись у:
- абонентів передплати, контракту та контрактних абонентів з послугою "Домашній Інтернет" із 22 грудня по 21 січня;
- бізнес-клієнтів на послуги мобільного та фіксованого зв'язку з 1 по 31 січня;
- користувачів "Домашнього Інтернету" та "ВСЕ РАЗОМ" з 1 по 31 січня.
Кібератака на "Київстар"
12 грудня через масштабну атаку хакерів на сервіси "Київстар" в українців пропали всі послуги - інтернет, мобільний зв'язок тощо.
Експерти з кібербезпеки радили клієнтам "Київстару" поміняти всі власні паролі. За їх словами, є ймовірність, що росіяни могли отримати доступ до даних клієнтів, щоб потім використовувати їх для подальших кібероперацій.
При цьому 20 грудня, у абонентів "Київстару" знову не було зв’язку та інтернету на Заході та Півдні України.
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Пізніше, 20 грудня, стало відомо, що українцям повністю відновили всі послуги як всередині держави, так і в зоні "роумінг". Таким чином компанія "Київстар" запрацювала в Україні на 100% після масштабного збою.