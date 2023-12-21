У компанії повідомили, що змогли відновити всі сервіси, які постраждали від атаки хакерів.

Оператор мобільного зв'язку "Київстар" відновив надання всіх основних базових сервісів своїм клієнтам та вирішив скасувати планову плату за тариф для всіх своїх користувачів. Компанія звернулась абонентів, яким обіцяла компенсацію у зв’язку з хакерською атакою. Як повідомляє прес-служба "Київстар" в Facebook, оператор також виділяє 100 млн грн на потреби ЗСУ.

Планова тарифна плата не буде стягуватись у:

абонентів передплати, контракту та контрактних абонентів з послугою "Домашній Інтернет" із 22 грудня по 21 січня;

бізнес-клієнтів на послуги мобільного та фіксованого зв'язку з 1 по 31 січня;

користувачів "Домашнього Інтернету" та "ВСЕ РАЗОМ" з 1 по 31 січня.

Кібератака на "Київстар"

12 грудня через масштабну атаку хакерів на сервіси "Київстар" в українців пропали всі послуги - інтернет, мобільний зв'язок тощо.

Відео дня

Експерти з кібербезпеки радили клієнтам "Київстару" поміняти всі власні паролі. За їх словами, є ймовірність, що росіяни могли отримати доступ до даних клієнтів, щоб потім використовувати їх для подальших кібероперацій.

При цьому 20 грудня, у абонентів "Київстару" знову не було зв’язку та інтернету на Заході та Півдні України.

Вас також можуть зацікавити новини:

Пізніше, 20 грудня, стало відомо, що українцям повністю відновили всі послуги як всередині держави, так і в зоні "роумінг". Таким чином компанія "Київстар" запрацювала в Україні на 100% після масштабного збою.