iPhone 15 запропонує більше оперативної пам'яті, ніж поточне покоління, але це може стосуватися лише "прошок".

Вперше з виходу iPhone 12 Pro у 2020-му році в компанії Apple мають намір збільшити місткість оперативної пам'яті айфонів з 6 до 8 ГБ. Характеристики пам'яті також покращаться.

Про це повідомляють аналітики з TrendForce. Зазначається, що такий апгрейд отримають тільки "прошки", тоді як більш дешеві моделі залишаться з 6 ГБ.

Разом з тим, згідно зі звітом аналітиків, стандартні моделі iPhone 15 будуть оснащені більш швидкою пам'яттю типу LPDDR5 на відміну від LPDDR4X в торішніх айфонах.

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Наголошується, що збільшення оперативної пам'яті поліпшить багатозадачність на iPhone, дозволяючи одночасно відкривати більше застосунків у фоновому режимі. Разом з новеньким чіпом A17 Bionic для моделей iPhone 15 Pro збільшення "оперативки" також підвищить загальну продуктивність смартфонів Apple.

Android-виробники з середини 2022 року вже стали комплектувати свої флагмани пам'яттю типу LPDDR5X, однак обсяг в 8 ГБ вже як кілька років є негласним стандартом – наприклад, Xiaomi Mi 10, Galaxy S20 та інші оснащувалися таким ОЗУ навіть в мінімальній конфігурації.

Що прямо зараз відомо про iPhone 15

Презентація лінійки iPhone 15 відбудеться у вересні 2023 року. Очікується, що базові моделі в цьому році будуть більш збалансованим, щоб скоротити прірву між дешевими та дорогими версіями.

Окрім нової камери та Dynamic Island, iPhone 15 і 15 Plus отримають новий процесор Apple A16, роз'єм USB-C і вигнуті грані. Ексклюзивним для Pro-моделей, окрім збільшеного обсягу ОЗУ, буде ще більш швидкий процесор A17 і відмова від фізичних кнопок.

Найголовніші зміни Apple припасла для моделі 15 Ultra. Ця версія айфона отримає титановий корпус з округленими краями та плоским екраном в стилі Apple Watch Ultra, подвійну селфі-камеру, а на задній панелі нарешті з'явиться перископний телеоб'єктив.

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