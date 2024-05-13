До того ж компанія так і не обмежила російським IT-компаніям доступ до своїх хмарних продуктів.

Схоже, що Microsoft знову відкрила доступ до оновлень Windows і Office для користувачів з російськими IP-адресами. Про це пише низка профільних російських ЗМІ.

Як зазначається, свіжі версії ПЗ тепер доступні для користувачів із РФ без використання VPN і абсолютно офіційно. Зараз можна завантажити і встановити Windows 11 23H2 – останній великий апдейт ОС. Аналогічна ситуація і з завантаженням Office.

Крім того, як повідомляється, Microsoft так і не заблокувала свої "хмарні" сервіси для IT-розробників із РФ, хоч і обіцяла зробити це 20 березня.

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Microsoft шукає лазівки, щоб залишитися на російському ринку, який дуже важливий для них. Навіть якщо компанія у своїх заявах стверджує про протилежне, у приватних розмовах вони гарантували повну підтримку свого ПЗ – пишуть росЗМІ.

Microsoft однією з перших з великих технокомпаній призупинила продаж нових продуктів і послуг у Росії після 24 лютого 2022 року, хоч і продовжувала підтримувати наявних клієнтів і підтримувати там офіси. Але вже в жовтні РосЗМІ писали, що Microsoft таємно повернулася в РФ і продає своє ПЗ зі знижками.

При цьому Microsoft продовжує допомагати Україні. Від початку повномасштабної війни сумарна допомога компанії становить понад 400 млн доларів, також компанія надала Україні безкоштовний доступ до своєї хмарної платформи Azure.

Windows 11 цієї осені виповниться три роки, але їй ніяк не вдається наздогнати свого попередника, який сьогодні року займає 70% ринку. Ба більше, популярність нової ОС падає вже котрий місяць поспіль. А геймери, навпаки, активно встановлюють Windows 11, про що свідчить опитування Steam.

Оскільки користувачі не бажають оновлюватися до Windows 11, Microsoft навіть перенесла вихід Windows 12, на який усі чекали цієї осені. Замість неї вийде "найбільше оновлення в історії Windows 11" з безліччю функцій на базі ШІ.

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