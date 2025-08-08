В OpenAI обіцяли революційні зміни, а на ділі нова нейронна модель працює навіть гірше за попередні.

Багато користувачів ChatGPT залишилися незадоволені можливостями "найкращої мовної моделі у світі" GPT-5, яку OpenAI представила вчора ввечері. Про це повідомляє Tom's Guide з посиланням на публікації в соцмережах і на форумах.

Одна з найбільш обговорюваних тем на Reddit – "GPT-5 жахливий" – набрала майже 4000 лайків і 1500 коментарів. Користувачі обурюються, що нова нейронна модель працює навіть гірше за попередні – просіла як якість інформації, так і розуміння контексту.

Згідно з відгуками, відповіді GPT-5 стали коротшими і незадовільними, навіть при запитах про творчі завдання. Загальний тон ШІ став різким і уривчастим, а сам чат-бот ніби позбувся індивідуальності. Деякі порівнюють стиль спілкування GPT-5 з "перевантаженим роботою секретарем".

Окремо обурені платні користувачі ChatGPT Plus. Після виходу GPT-5 інші моделі були скасовані, оскільки, за заявою OpenAI, нова модель краща за них у всьому. Таким чином підписники Plus більше не мають доступу до широкого спектра моделей ШІ, які були доступні раніше, а користуватися GPT-5 можна і з безкоштовним тарифом.

Багато в чому невдоволення користувачів ChatGPT зумовлене гучними заявами Сема Альтмана до і під час анонсу, який обіцяв величезний прорив у можливостях і розумінні контексту, назвавши свіже покоління ШІ "командою професорів у вашій кишені".

Під час презентації він також порівняв перехід на GPT-5 із враженням від першого iPhone з Retina-екраном: повертатися назад уже не захочеться.

Раніше цього місяця OpenAI вперше за довгі роки виклала свої моделі у відкритий доступ. Їх можна запустити локально і вручну регулювати параметри.

