Остання модель компанії GPT-5 вже "багато в чому" розумніша за нього самого, вважає Сем Альтман.

Сем Альтман, генеральний директор OpenAI, стартапу, який створив ChatGPT, поділився своїми роздумами про майбутнє штучного інтелекту. Він упевнений, що людство стоїть на порозі створення цифрового надрозуму, і цей процес неминучий.

Остання модель компанії GPT-5 вже "багато в чому" розумніша за нього самого, сказав Альтман в інтерв'ю Politico. Він упевнений, що за кілька років ШІ-моделі здійснюватимуть наукові відкриття, "які люди не могли б зробити самі".

Уже до 2026 року, за його словами, мають з'явитися нові "вражаючі" моделі, а до кінця десятиліття – справжній надрозумний ШІ, який буде здатний на те, що непосильно людям.

Якщо до 2030-го року в нас не буде моделей, які мають виняткові здібності і роблять те, що ми самі не можемо, я буду дуже здивований – сказав він.

Раніше схожий прогноз давав засновник xAI Ілон Маск. За його словами, ШІ вже розумніший за більшість людей, а до кінця поточного десятиліття стане розумнішим за всіх людей разом узятих.

Водночас Альтман визнає, що ШІ призведе до зникнення цілих категорій професій, але у той самий час відкриє нові можливості. Розробник упевнений, що суспільство зможе адаптуватися до цих змін завдяки швидкому економічному зростанню. У недалекому майбутньому, за прогнозами Альтмана, 30-40% завдань в економіці будуть виконуватися ШІ.

Нагадаємо, у серпні OpenAI випустила GPT-5, нове покоління своєї LLM. Альтман назвав її "командою науковців у вашій кишені" і порівняв перехід на GPT-5 із враженням від першого iPhone з Retina-екраном: повертатися назад уже не захочеться.

