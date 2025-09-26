Сем Альтман, генеральний директор OpenAI, стартапу, який створив ChatGPT, поділився своїми роздумами про майбутнє штучного інтелекту. Він упевнений, що людство стоїть на порозі створення цифрового надрозуму, і цей процес неминучий.
Остання модель компанії GPT-5 вже "багато в чому" розумніша за нього самого, сказав Альтман в інтерв'ю Politico. Він упевнений, що за кілька років ШІ-моделі здійснюватимуть наукові відкриття, "які люди не могли б зробити самі".
Уже до 2026 року, за його словами, мають з'явитися нові "вражаючі" моделі, а до кінця десятиліття – справжній надрозумний ШІ, який буде здатний на те, що непосильно людям.
Якщо до 2030-го року в нас не буде моделей, які мають виняткові здібності і роблять те, що ми самі не можемо, я буду дуже здивований – сказав він.
Раніше схожий прогноз давав засновник xAI Ілон Маск. За його словами, ШІ вже розумніший за більшість людей, а до кінця поточного десятиліття стане розумнішим за всіх людей разом узятих.
Водночас Альтман визнає, що ШІ призведе до зникнення цілих категорій професій, але у той самий час відкриє нові можливості. Розробник упевнений, що суспільство зможе адаптуватися до цих змін завдяки швидкому економічному зростанню. У недалекому майбутньому, за прогнозами Альтмана, 30-40% завдань в економіці будуть виконуватися ШІ.
Нагадаємо, у серпні OpenAI випустила GPT-5, нове покоління своєї LLM. Альтман назвав її "командою науковців у вашій кишені" і порівняв перехід на GPT-5 із враженням від першого iPhone з Retina-екраном: повертатися назад уже не захочеться.