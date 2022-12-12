Зображення є частиною проєкту під назвою "Якби нічого не сталося".

Один з користувачів використовував нейромережу для створення зображення Стіва Джобса. Воно показує, як виглядав би засновник компанії Apple та один з найвідоміших підприємців у сфері IT зараз, якби не помер в 2011 році.

Нейромережа показала постарілого Джобса в його культовій чорній водолазці на тлі сцени Apple з обрізаним написом "One More Thing". Цю фразу традиційно вимовляв Джобс в кінці кожної презентації, представляючи новий продукт компанії.

Зображення є частиною проєкту під назвою "якби нічого не сталося". Ще можна побачити Майкла Джексона, Хіта Леджера, принцесу Діану та інших відомих особистостей, якби вони були живі у 2022 році.

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Нагадаємо, Джобс помер 5 жовтня 2011 року від раку підшлункової залози у віці 56 років. Йому вдалося кардинально змінити звички та поведінку людей і перетворити бренд Apple в справжній культ.

Apple відклала реліз нових Mac до 2023 року

Раніше стало відомо, що нові MacBook Pro та Mac mini цього року можна не чекати. Apple відклала випуск цих моделей як мінімум до першого кварталу 2023 року.

Раніше передбачалося, що до кінця цього місяця будуть представлені та надійдуть у продаж оновлені моделі MacBook Pro 14" і 16" з чипсетами M2 Pro і M2 Max та Mac mini з M2 і, можливо, M2 Pro. Також Apple працює над топовим Mac Pro.

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