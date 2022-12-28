На відміну від попередніх років, iPhone переміг лише в одній категорії.

Популярний техноблогер MKBHD, на YouTube-канал якого підписано більш ніж 16 млн осіб, провів щорічний івент Smartphone Awards, на якому оприлюднив свій рейтинг найкращих смартфонів у 2022 році.

Цього року результати виявилися дещо несподіваними – флагманські гаджети Apple поступилися своїм конкурентам від інших брендів у більшості категорій.

"Найкращий великий смартфон". Переможцем у цій категорії став Samsung Galaxy S22 Ultra – він розрахований на тих, кому хочеться від смартфона максимум можливостей.

Переможцем у цій категорії став Samsung Galaxy S22 Ultra – він розрахований на тих, кому хочеться від смартфона максимум можливостей. " Найкращий маленький смартфон". Торік найкращим в цій категорії виявився iPhone 13 mini, проте цього разу нагорода була віддана ASUS Zenfone 9. Він оснащений 5,9-дюймовою AMOLED-матрицею виробництва Samsung, а всередині стоїть топовий Snapdragon 8+ Gen 1.

Торік найкращим в цій категорії виявився iPhone 13 mini, проте цього разу нагорода була віддана ASUS Zenfone 9. Він оснащений 5,9-дюймовою AMOLED-матрицею виробництва Samsung, а всередині стоїть топовий Snapdragon 8+ Gen 1. "Найкраща камера". Переможцем у цій номінації став iPhone 14 Pro Max, який отримав збільшену з 12 Мп до 48 Мп основну камеру. Серед переваг "яблучного" гаджета відзначається швидке завантаження додатків камери, швидкість знімання, точна спільна робота всіх датчиків і висока якість запису відео.

Переможцем у цій номінації став iPhone 14 Pro Max, який отримав збільшену з 12 Мп до 48 Мп основну камеру. Серед переваг "яблучного" гаджета відзначається швидке завантаження додатків камери, швидкість знімання, точна спільна робота всіх датчиків і висока якість запису відео. "Найкраща автономність" . Тут краще за інших себе показав геймерфон ASUS ROG Phone 6, оснащений акумулятором місткістю 6000 мАг. Він також підтримує швидку 65-ватну зарядку, що дозволяє заряджати телефон від 0 до 100% менш ніж за годину.

. Тут краще за інших себе показав геймерфон ASUS ROG Phone 6, оснащений акумулятором місткістю 6000 мАг. Він також підтримує швидку 65-ватну зарядку, що дозволяє заряджати телефон від 0 до 100% менш ніж за годину. "Найкращий дизайн". Найбільш креативним дизайн-рішенням цьогоріч був Nothing Phone (1). Його особливістю стали прозорий корпус і біла LED-підсвітка про повідомлення, дзвінки та зарядку. А ще у нього логотип у формі бомби.

Відео дня

"Найкращий з точки зору ціна-якість". Такою моделлю у 2022 році став Google Pixel 7. За свої $599 смартфон пропонує оригінальний дизайн, топові фотоможливості, а також довгострокову підтримку ПО з боку виробника.

Такою моделлю у 2022 році став Google Pixel 7. За свої $599 смартфон пропонує оригінальний дизайн, топові фотоможливості, а також довгострокову підтримку ПО з боку виробника. "Провал року". Не найпочеснішим титулом блогер "нагородив" OnePlus 10T. Сам по собі смартфон не можна назвати поганим, втім, з огляду на його високу вартість, покладених на нього очікувань він не виправдав.

Не найпочеснішим титулом блогер "нагородив" OnePlus 10T. Сам по собі смартфон не можна назвати поганим, втім, з огляду на його високу вартість, покладених на нього очікувань він не виправдав. "Смартфон року". Головний титул отримала Pro-модель Pixel 7. Це найкращий смартфон Google в історії та один з найкращих смартфонів на ринку.

Найочікуваніші смартфони 2023 року: про них ми будемо чути часто

Раніше автори порталу TechRadar склали список найбільш очікуваних смартфонів, реліз яких відбудеться в наступному році. Цілком очікувано, що всі перераховані гаджети – флагмани – бюджетних і середньобюджетних серед них немає.

На першій сходинці журналісти розташували майбутні флагмани Samsung із серії Galaxy S23. На другій і третій сходинці опинилися смартфони від Google – складаний Pixel Fold і Pixel 8.

Вас також можуть зацікавити новини: