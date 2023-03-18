Найдовше живуть диски від Toshiba – їх середній термін служби становить 34,8 тис. годин або майже 4 роки.

Аналітики з Secure Data Recovery підрахували, що більшість несправних жорстких дисків виходять з ладу напередодні свого триріччя. Зазначається, що між початком використання HDD і його поломкою в середньому проходить 25 200 годин, що дорівнює двом рокам і дев'яти місяцям.

Як йдеться у звіті, ці цифри засновані на досвіді роботи з більш ніж 2 тис. жорстких дисків. У їх числі виявилися моделі таких брендів, як Western Digital, Seagate, Hitachi, Toshiba, Samsung і Maxtor.

Згідно з дослідженням, найбільш високий показник надійності був зафіксований у жорстких дисків від Toshiba – їх середній термін служби становить 34,8 тис. годин.

На другому місці розташувався бренд Maxtor, у якого показник досягає 29,8 тис. годин. Замикає трійку лідерів Western Digital з результатом в 25,7 тис. годин.

Своєю чергою, диски Hitachi показали найменшу довговічність, працюючи в середньому 18,6 тис. годин.

Аналітики з Secure Data Recovery також склали рейтинг жорстких дисків на основі кількості пошкоджених на момент поломки секторів пам'яті. Чим менше пошкоджень, тим простіше відновити інформацію зі зламаного пристрою.

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Найкращі результати продемонстрували диски Maxtor – в середньому на момент вироблення ресурсу пошкоджуються 228 секторів. Samsung посіла друге місце з 529 пошкодженими секторами, а Western Digital – третє з 628 пошкодженими секторами. Найгірші результати знову показали диски Hitachi з 3,3 тис. пошкоджених секторів.

Фахівці також звернули увагу на закономірність, згідно з якою найбільш "відмовостійкими" дисками є ті, що були випущені до 2015 року, а найменш довговічні екземпляри були випущені після цієї позначки.

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