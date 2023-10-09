Наразі Samsung оновлює свої актуальні флагмани протягом п'яти років.

В останні роки виробники смартфонів на базі Android приділяють особливу увагу поліпшенню підтримки програмного забезпечення своїх девайсів. Яскравим прикладом є корпорація Samsung, лідер ринку, який постійно досягає успіху в цьому аспекті.

Однак Google задала новий стандарт програмної підтримки смартфонів, коли оголосила, що найновіші Pixel 8 та Pixel 8 Pro отримуватимуть оновлення протягом семи років з моменту випуску замість стандартних п'яти. Як виявилось, над чимось подібним працюють зараз і в Samsung.

На цей момент Samsung оновлює свої актуальні флагмани протягом п'яти років: чотири роки оновлень ОС та п'ять років патчів безпеки. Але, за словами топ-менеджера корейського гіганта Шин-Чула Бейка, компанія має намір збільшити п'ятирічну підтримку, прагнучи хоча б зрівнятися з Google.

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Щоправда, тут відразу потрібно зауважити, що мова не йде про гарантовані сім оновлень ОС Android. Оскільки у Samsung не два-три смартфони в актуальній лінійці, а близько сотні, компанія випускає понад 10 мільярдів оновлень щорічно. Тому малоймовірно, що старі смартфони через 7 років будуть сумісні з новими версіями Android.

Таким чином, 7-річна підтримка Samsung, найімовірніше, буде виглядати так: 5 років оновлень ОС та ще 2 роки оновлень безпеки. Для порівняння, Apple оновлює Айфони протягом 5 років, а деякі моделі отримують нові iOS навіть 6 або 7 років.

Презентація наступного покоління флагманських Samsung очікується в січні 2024 року. Базовий S24 буде ще більше схожий на останні iPhone, а модель Ultra отримає 2 ТБ пам'яті, титанову рамку і найкращі камери на ринку.

Також відомо про плани виробника вже в наступному році випустити сенсор камери з рекордною роздільною здатністю 440 Мп. Очікується, що першим таку камеру отримає Galaxy S25 Ultra.

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