Оновлення вийде 7 квітня 2025 року. Крім Galaxy S24, нову систему отримають старіші моделі Galaxy.

Декілька днів тому корпорація Samsung оголосила, що починаючи з 7 квітня почнеться розгортання прошивки One UI 7, яка працює на базі Android 15. Тепер з'явився детальний список моделей, які першими оновляться до нової ОС.

У цьому списку є як відносно нові смартфони та планшети на кшталт Galaxy S24 і Galaxy Tab S10, так і старіші девайси, що вийшли кілька років тому, серед яких Galaxy S21 і Tab S6 Lite. Є в списку й обидва покоління складних Galaxy 3-го покоління.

Пристрої, які оновляться до One UI 7:

Galaxy S24, S24+ і S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23, S23+ і S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy S22, S22+ і S22 Ultra

Galaxy S21, S21+ і S21 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy Z Fold6 і Z Flip6

Galaxy Z Fold5 і Z Flip5

Galaxy Z Fold4 і Z Flip4

Galaxy Z Fold3 і Z Flip3

Galaxy Tab S10+ і Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S9, Tab S9+ і Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 FE і Tab S9 FE+

Galaxy Tab S8, Tab S8+ і Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S6 Lite (2024) і Tab S6 Lite (2022)

Наразі підтверджено, що One UI 7 отримають 34 пристрої. Судячи з усього, список повний, оскільки в ньому немає жодного смартфона Galaxy A. Деякі з них теж повинні оновитися на One UI 7, але може пройти кілька тижнів, перш ніж до них дійде черга.

Відео дня

Зазначимо, що цього разу Samsung незвично довго тягнула з випуском нової OC – вихід One UI 7 очікувався ще у січні. Судячи з усього, через велику кількість нововведень, які довелося адаптувати під смартфони минулого покоління.

Прошивка One UI 7 для низки моделей Galaxy буде останнім оновленням ОС, оскільки термін їхньої програмної підтримки цього року добігає кінця. Зібрали список смартфонів, які не оновляться до One UI 7 на базі Android 16.

Нагадаємо, Google вже анонсувала достроковий реліз Android 16 – у червні, а не вересні-жовтні, як зазвичай. Більш ранній випуск дасть виробникам час на підготовку прошивки для своїх смартфонів на базі актуальної Android.

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