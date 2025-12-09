Приміром, незабаром в Австралії дітям молодше 16 років буде заборонено мати акаунти в соцмережах.

В Австралії 10 грудня набуває чинності закон, який забороняє дітям віком до 16 років мати акаунти в соцмережах. Тому Apple випустила набір інструментів для розробників, щоб ті могли обмежувати доступ неповнолітнім і уникнути штрафів.

Компанія повідомила розробників про механізми, які мають допомогти привести додатки у відповідність до нових норм. Серед них API для вказівки віку, можливість прописувати вікові обмеження прямо в описі застосунку, налаштування більш високого мінімального рейтингу і спеціальне посилання, через яке можна винести всю інформацію про вікову політику.

Apple підкреслює, що ці інструменти мають дати змогу точніше управляти доступом користувачів і формувати для них "віково відповідний" досвід.

Австралійський закон передбачає серйозні штрафи для тих, хто не виконає умови щодо обмеження доступу. Однак підлітки активно шукають способи обійти системи перевірки віку. Розробники теж поки що не демонструють особливого ентузіазму, багато застосунків використовують мінімальні та легко обхідні методи верифікації.

Майже півроку тому схожий закон набув чинності у Великій Британії. Щоб обійти обмеження, місцеві підлітки почали видавати себе за Сема Бріджеса у виконанні Нормана Рідуса в грі Death Stranding.

