Додатком року на iPhone став щоденний планувальник Tiimo, а грою року – карткова гра про покемонів.

Apple слідом за Google підбила підсумки року, що минає, обравши найкращі ігри та додатки для своїх девайсів: iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV і Vision Pro. До добірки увійшли 17 найменувань.

За словами корпорації, переможців відбирали за "технічну винахідливість" і "довгостроковий культурний вплив".

Додатки

Застосунок року для iPhone – щоденний планувальник Tiimo;

Додаток року для iPad – ШІ-відеоредактор Detail;

Застосунок року для Mac – редактор для написання есе Essayist;

Додаток року для Apple TV – стримінговий сервіс HBO Max;

Додаток року для Apple Watch – фітнес-додаток Strava.

Додаток року для Vision Pro – відео-подорожі Explore POV.

Ігри

Крім того, Apple окремо згадала шість ігор і застосунків, які справили позитивний культурний вплив:

