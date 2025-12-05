Apple слідом за Google підбила підсумки року, що минає, обравши найкращі ігри та додатки для своїх девайсів: iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV і Vision Pro. До добірки увійшли 17 найменувань.
За словами корпорації, переможців відбирали за "технічну винахідливість" і "довгостроковий культурний вплив".
Додатки
- Застосунок року для iPhone – щоденний планувальник Tiimo;
- Додаток року для iPad – ШІ-відеоредактор Detail;
- Застосунок року для Mac – редактор для написання есе Essayist;
- Додаток року для Apple TV – стримінговий сервіс HBO Max;
- Додаток року для Apple Watch – фітнес-додаток Strava.
- Додаток року для Vision Pro – відео-подорожі Explore POV.
Ігри
- Гра року для iPhone – Pokémon TCG Pocket;
- Гра року для iPad – DREDGE;
- Гра року для Mac – Cyberpunk 2077: Ultimate Edition!
- Гра року для Apple Arcade – WHAT THE CLASH?
- Гра року в Apple Arcade – Porta Nubi.
Крім того, Apple окремо згадала шість ігор і застосунків, які справили позитивний культурний вплив:
- Art of Fauna – пазли з твариною;
- Be My Eyes – застосунок для незрячих і слабозорих людей;
- Chants of Sennaar – головоломка-пригода;
- despelote – футбольна пригода про безтурботне дитинство;
- Focus Friend – ігровий додаток-таймер для концентрації;
- StoryGraph – платформа для любителів читання.
