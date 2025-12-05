Apple виділила найкращі iOS-додатки та ігри 2025 року / фото Apple

Apple слідом за Google підбила підсумки року, що минає, обравши найкращі ігри та додатки для своїх девайсів: iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV і Vision Pro. До добірки увійшли 17 найменувань.

За словами корпорації, переможців відбирали за "технічну винахідливість" і "довгостроковий культурний вплив".

Додатки

  • Застосунок року для iPhone – щоденний планувальник Tiimo;
  • Додаток року для iPad – ШІ-відеоредактор Detail;
  • Застосунок року для Mac – редактор для написання есе Essayist;
  • Додаток року для Apple TV – стримінговий сервіс HBO Max;
  • Додаток року для Apple Watch – фітнес-додаток Strava.
  • Додаток року для Vision Pro – відео-подорожі Explore POV.

Тімо.

Ігри

Pokémon TCG Pocket

Крім того, Apple окремо згадала шість ігор і застосунків, які справили позитивний культурний вплив:

  • Art of Fauna – пазли з твариною;
  • Be My Eyes – застосунок для незрячих і слабозорих людей;
  • Chants of Sennaar – головоломка-пригода;
  • despelote – футбольна пригода про безтурботне дитинство;
  • Focus Friend – ігровий додаток-таймер для концентрації;
  • StoryGraph – платформа для любителів читання.

