Скільки анонсів буде, не уточнюється. Але інсайдер уже розкрив усі новинки.

Напередодні свят Xiaomi порадує користувачів цілою низкою нових продуктів. Серед них – смартфони, планшети, смарт-годинники, а також низка девайсів для екосистеми розумного будинку

Згідно з інформацією, наданою надійним інсайдером Digital Chat Station, 26 грудня Xiaomi проведе велику презентацію, в рамках якої анонсує:

флагманський смартфон на чипсеті Snapdragon 8 Elite Gen 5 (очевидно, ідеться про Xiaomi 17 Ultra)

пару моделей середнього цінового сегмента на платформах серії Dimensity 8 і Dimensity 9 (Redmi Turbo 5, Redmi Turbo 5 Pro / Max).

новий смарт-годинник.

дві нові пари бездротових навушників.

один новий планшет середнього класу.

низка нових пристроїв для екосистеми розумного будинку.

Окремий інтерес викликає новий смарт-годинник Xiaomi. За даними інсайдера, це буде повноцінний годинник на базі Android та HyperOS, оснащений масивним акумулятором місткістю 930 мАг і підтримкою eSIM, тобто він зможе працювати без прив'язки до смартфона.

Головною особливістю Redmi Turbo 5 стане акумулятор ємністю 9000 мАг. Новинка стане першим смартфоном з батарейкою такої ємності, однак при цьому залишиться звичайних розмірів і не буде позиціюватися як "невбивний смартфон".

Нагадаємо, раніше Xiaomi оголосила про розширення програмної підтримки для деяких своїх пристроїв. Тепер девайси китайського виробника отримуватимуть оновлення протягом семи років, наздогнавши Samsung, Google і Honor.

За інформацією інсайдерів, Xiaomi скасувала вихід одразу двох смартфонів через слабкі продажі. Йдеться про розкладачку Mix Flip 3 і середньобюджетний Civi 6.

