Для Xiaomi 12, Redmi Note 12 та інших популярних моделей настає кінець епохи.

У 2026 році велика кількість смартфонів Xiaomi, Redmi і POCO, випущених у 2022-2023 роках, досягнуть кінця свого життєвого циклу (EOL) і більше не отримуватимуть жодних оновлень. Причина – політика оновлень Xiaomi, яка передбачала 2-3 версії Android і 4 роки випуску патчів безпеки.

Згідно зі списком XiaomiTime, наступного року припиниться підтримка:

Xiaomi 12;

Xiaomi 12 Pro;

Xiaomi 12X;

Xiaomi 12 Lite;

Xiaomi 12T;

Xiaomi 12T Pro;

Redmi Note 12 Pro+ 5G;

Redmi Note 12 Pro 5G;

Redmi Note 12 5G;

Redmi Note 12 4G;

POCO F5 5G;

POCO X5 Pro 5G;

POCO X5 5G.

Припинення підтримки не робить смартфон непридатним для використання, але створює ризики в довгостроковій перспективі: пристрої, які перестали отримувати оновлення безпеки, більше за інших схильні до небезпеки злому. Крім того, з часом користувачі можуть зіткнутися з обмеженнями в роботі банківських і корпоративних додатків.

Xiaomi вже перейшла на більш тривалу підтримку в нових смартфонах, але власникам моделей 2022-2023 років варто заздалегідь враховувати, що 2026 рік стане для них останнім роком офіційних оновлень.

Як відомо, нові правила Євросоюзу по суті змусили виробників смартфонів збільшити тривалість програмної підтримки. Тепер усі пристрої, що надходять на ринок, повинні отримувати мінімум 5 років оновлень ОС. Це означає, що загальний термін підтримки може доходити до 7-8 років.

Як УНІАН уже писав, наступного тижня Xiaomi "завалить" цілою низкою новинок. Серед них – телефон із рекордним акумулятором 9000 мАг і смарт-годинник, який зможе працювати без прив'язки до смартфона.

