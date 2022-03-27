Використовуючи VPN, реальна IP-адреса людини не буде видима для інших сервісів. Втім, це може позначитися на швидкості з'єднання з Інтернетом.

Поки ми б'ємо рашистів на землі, війна палає і на кіберфронті. Ворог намагається розвідати інформацію і завдати шкоди українцям. Зокрема, мовиться про соціальні мережі.

Один зі способів захистити себе – користуватися VPN. Це приватна віртуальна мережа для виходу в Інтернет. За інформацією Кіберполіції, використовуючи VPN, ваша реальна ІР-адреса (ідентифікатор в мережі) не буде видима для інших сервісів з якими ви взаємодієте.

Що робить VPN

приховує вашу ІР-адресу, замінюючи її на публічну ІР-адресу вашого VPN сервісу;

обходить блокування, що не дають змоги підключитися до бажаного сервісу;

знімає обмежень швидкості, якщо такі наявні на кінцевому сервісі для певної місцевості користувачів.

Втім, як і кожен сервіс, VPN має свої недоліки, зокрема:

не завжди така безпечна, як здається (технічні дані можуть десь зберігаються і до них мають доступ треті особи);

може суттєво вплинути на швидкість з'єднання з Інтернетом;

безкоштовні VPN мають свої недоліки: дратівливу рекламу, обмежений обсяг даних, повільне з'єднання, нестабільність роботи тощо;

деякі VPN-клієнти (додатки) можуть додатково використовуватись як шкідливе програмне забезпечення.

Тож користуйтеся VPN, але пам'ятайте й про недоліки, які можуть спіткати вас.

Сьогодні для більшості українців одним з головних джерел інформації стали месенджери з їх офіційними спільнотами: Telegram, Viber та інші. У Мінцифри заявили, що це впливає на мобільну мережу і пояснили, як розвантажити її.

Також ми писали про онлайн-гру, завдяки якій можна блокувати російські сайти, навіть не виходячи з укриття.

Вас також можуть зацікавити новини: