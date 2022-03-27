Поки ми б'ємо рашистів на землі, війна палає і на кіберфронті. Ворог намагається розвідати інформацію і завдати шкоди українцям. Зокрема, мовиться про соціальні мережі.
Один зі способів захистити себе – користуватися VPN. Це приватна віртуальна мережа для виходу в Інтернет. За інформацією Кіберполіції, використовуючи VPN, ваша реальна ІР-адреса (ідентифікатор в мережі) не буде видима для інших сервісів з якими ви взаємодієте.
Що робить VPN
- приховує вашу ІР-адресу, замінюючи її на публічну ІР-адресу вашого VPN сервісу;
- обходить блокування, що не дають змоги підключитися до бажаного сервісу;
- знімає обмежень швидкості, якщо такі наявні на кінцевому сервісі для певної місцевості користувачів.
Втім, як і кожен сервіс, VPN має свої недоліки, зокрема:
- не завжди така безпечна, як здається (технічні дані можуть десь зберігаються і до них мають доступ треті особи);
- може суттєво вплинути на швидкість з'єднання з Інтернетом;
- безкоштовні VPN мають свої недоліки: дратівливу рекламу, обмежений обсяг даних, повільне з'єднання, нестабільність роботи тощо;
- деякі VPN-клієнти (додатки) можуть додатково використовуватись як шкідливе програмне забезпечення.
Тож користуйтеся VPN, але пам'ятайте й про недоліки, які можуть спіткати вас.
Сьогодні для більшості українців одним з головних джерел інформації стали месенджери з їх офіційними спільнотами: Telegram, Viber та інші. У Мінцифри заявили, що це впливає на мобільну мережу і пояснили, як розвантажити її.
Також ми писали про онлайн-гру, завдяки якій можна блокувати російські сайти, навіть не виходячи з укриття.