Завдяки санкціям російські хакери не зможуть розвиватись так, як вони робили це раніше.

Російські кібератаки на Україну досягли свого максимального потенціалу та завдяки санкціям російські хакери не зможуть розвиватись так, як вони робили це раніше.

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України у своєму Telegram-каналі.

"Україна все ще відчуває сильний тиск у кіберпросторі з боку російських хакерів. Проте, ймовірно, їхній потенціал уже досягнув свого максимуму. Вони вже продемонстрували всі доступні інструменти та технології. Завдяки санкціям російські хакери не зможуть розвиватись так, як вони розвивались раніше", – йдеться в повідомленні.

Проте, за інформацією Держспецзв’язку, російські хакери все ще серйозна загроза для всього світу.

"Вони мають високу кваліфікацію та мотивацію для атак не тільки на Україну, а й на інші демократичні країни. Проте, на щастя, вони зіштовхнулись із певними обмеженнями ресурсів – матеріальними та технологічними",– додали в пресслужбі.

Як повідомляв УНІАН, Держспецзв’язку назвало країни хакерських груп, які найчастіше атакували Україну. Найбільше кібератак виконується країною-агресором Росією або співучасником війни проти нашої держави – Білоруссю.

Водночас, за даними МЗС Британії, російська "фабрика тролів" поширює дезінформацію про війну в Україні. Сліди їх роботи виявили у восьми соціальних мережах, зокрема у Telegram, Twitter, Facebook і TikTok.

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