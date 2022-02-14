Після видалення "руйнівних" оновлень проблеми зникають.

Нове оновлення ОС Windows 11 "вбиває" техніку. Користувачі скаржаться, що їхні комп'ютери перегріваються, а принтери - ламаються.

Про проблеми з новим оновленням від Microsoft повідомляє китайська інтернет-компанія Sina.

Не так давно компанія Microsoft випустила оновлення Build 22000.526 (KB5010414) для Windows 11. Користувачі, які вже встановили це оновлення, почали скаржитися на проблеми. Багато хто помітив кілька помилок в роботі як ПК, так і супутньої техніки, такої як принтери.

Після оновлення ОС комп'ютери починають грітися. Користувачі розповіли, що процесори ПК настільки сильно нагріваються, що мають "аномально високу температуру".

Крім цього, нове оновлення "вбиває" принтери. Техніка, підключена до ПК і ноутбуків, які вже отримали нову версію Windows 11, просто не функціонує.

Всі проблеми з нагріванням процесорів і поломкою принтерів проходять після видалення оновлень. Користувачі відзначили, що техніка відразу ж починає коректно працювати після "знесення" всіх доповнень до Windows 11.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що оновлення для Windows 10 і 11 "вбивали" VPN.

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