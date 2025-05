Для великої частини пристроїв стабільна версія Android 15 (One UI 7.0) вже доступна.

Компанія Samsung вже випустила стабільну версію Android 15 (One UI 7.0) для смартфонів серії Galaxy S21, S22, S23 і S24, Galaxy Z 3-го покоління і вище, а також планшетів сімейства Galaxy Tab 8, 9 і 10.

До кінця червня 2025 року нова OC стане доступною і для інших пристроїв Galaxy, включно із середньобюджетними та бюджетними моделями Galaxy A і Galaxy M. Сюди входять:

Galaxy A53, A54 і A55;

Galaxy A33, A34 і A35;

Galaxy A25;

Galaxy A14, A15 і A16 та їхні версії з 5G;

Galaxy M33 і M53 5G;

Захищені смартфони Galaxy XCover 6 Pro і 7;

Galaxy Tab S6 Lite;

Захищені планшети Galaxy Tab Active 4 Pro, Active 5 та їхні 5G-версії;

Galaxy Tab A9+ та A9+ 5G

Найостаннішими оновляться Galaxy Tab A9 і Galaxy A05s – для них нова OC стане доступна тільки в липні.

Відео дня

Очікується, що ще до того, як закінчиться розгортання One UI 7, почнеться бета-тестування One UI 8 на базі Android 16. Реліз свіжої системи має відбутися протягом літа. Цього разу затримок, подібних до тих, що супроводжували випуск One UI 7, не очікується.

Попередній список смартфонів і планшетів, які отримають One UI 8, розміщено в мережі. Абсолютно точно оновлення не прийде на смартфони, які у 2025 році вичерпали квоту "апдейтів" ОС. Серед них – Galaxy S21, Galaxy A14 та інші популярні моделі.

Вас також можуть зацікавити новини: