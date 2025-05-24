Компанія Samsung вже випустила стабільну версію Android 15 (One UI 7.0) для смартфонів серії Galaxy S21, S22, S23 і S24, Galaxy Z 3-го покоління і вище, а також планшетів сімейства Galaxy Tab 8, 9 і 10.
До кінця червня 2025 року нова OC стане доступною і для інших пристроїв Galaxy, включно із середньобюджетними та бюджетними моделями Galaxy A і Galaxy M. Сюди входять:
- Galaxy A53, A54 і A55;
- Galaxy A33, A34 і A35;
- Galaxy A25;
- Galaxy A14, A15 і A16 та їхні версії з 5G;
- Galaxy M33 і M53 5G;
- Захищені смартфони Galaxy XCover 6 Pro і 7;
- Galaxy Tab S6 Lite;
- Захищені планшети Galaxy Tab Active 4 Pro, Active 5 та їхні 5G-версії;
- Galaxy Tab A9+ та A9+ 5G
Найостаннішими оновляться Galaxy Tab A9 і Galaxy A05s – для них нова OC стане доступна тільки в липні.
Очікується, що ще до того, як закінчиться розгортання One UI 7, почнеться бета-тестування One UI 8 на базі Android 16. Реліз свіжої системи має відбутися протягом літа. Цього разу затримок, подібних до тих, що супроводжували випуск One UI 7, не очікується.
Попередній список смартфонів і планшетів, які отримають One UI 8, розміщено в мережі. Абсолютно точно оновлення не прийде на смартфони, які у 2025 році вичерпали квоту "апдейтів" ОС. Серед них – Galaxy S21, Galaxy A14 та інші популярні моделі.