У мережі 'завірусився' додаток, який платить користувачам за запис їхніх дзвінків

Далі ці дані продаються партнерами для навчання моделей штучного інтелекту.

Мобільний застосунок Neon Mobile цими вихідними злетів на перше місце в американському App Store, обігнавши ШІ чат-боти ChatGPT і Google Gemini. Його суть у тому, що розробники платять користувачам за дзвінки іншим абонентам - до 30 доларів на день, звернули увагу в Digital Trends.

Підступ у тому, що користувачам потрібно погодитися на використання свого голосу з метою навчання моделей штучного інтелекту – записи телефонних розмов анонімізують і продають партнерам.

Ось так концепцію програми пояснюють самі розробники:

Neon – це додаток, який платить вам щоразу, коли ви розмовляєте по телефону. Телефонні компанії наживаються на ваших даних. Тепер ви теж можете.

Умови використання Neon дозволяють застосунку записувати вхідні та вихідні дзвінки. При цьому розробники уточнюють, що записи робляться тільки з користувачів Neon: якщо дзвінок здійснюється абоненту без встановленого додатка, його голос не зберігається і не продається партнерам надалі.

На сайті Neon зазначено, що компанія платить за дзвінки 30 центів за хвилину і до $30 на добу максимум. Додаток також платить за залучення нових користувачів.

Поява і популярність таких застосунків є показником того, наскільки ШІ вторгся в життя користувачів і сфери, які колись вважалися приватними. Разом з цим частина користувачів готова обмінювати свою приватність на невеликі гроші, незважаючи на потенційні ризики для себе і суспільства, зазначають експерти.

Нове дослідження показало, що чат-боти на кшталт ChatGPT підштовхують людей до обману й шахрайства. Учені називають це "моральною дистанцією" – ШІ начебто ставить екран між людьми та їхніми діями. У підсумку люди охочіше діють неетично, коли можуть перекласти відповідальність на машини.

