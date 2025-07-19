При цьому рішення корейців, на відміну від Apple, дає змогу користувачам налаштовувати практично будь-який аспект зовнішнього вигляду.

Компанія Samsung, яка ще нещодавно іронізувала з приводу нового "скляного" редизайну iOS 26, раптово додала такий самий інтерфейс у свою оболонку One UI. Тепер кожен власник смартфона або планшета Galaxy може перетворити свій девайс на iPhone, пише Gizmochina.

Скляний дизайн став частиною оновлення додатка Theme Park версії 1.1.01.23, яке вийшло 18 липня і додало одразу п'ять нових стилів іконок у складі пакета Good Lock: Basic ("Базовий"), Glass ("Скло"), Film Grain ("Зернистість фотоплівки"), Duotone ("Двоколірний") і Gradient ("Градієнт").

На відміну від підходу Apple з Liquid Glass, Samsung дає змогу користувачам налаштовувати практично кожен аспект зовнішнього вигляду, включно з прозорістю, світінням, відтінком, насиченістю і навіть значками для сторонніх додатків.

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Щоб додати ефект рідкого скла у свій One UI, оновіть додаток Theme Park. Далі зайдіть у застосунок, натисніть "Створити тему", перейдіть у розділ "Іконки" і виберіть ефект "Скло".

Єдиний нюанс – у вас має бути встановлена новітня збірка One UI 8, яка поки що доступна на Galaxy S25 і Galaxy Z Fold 7. Але Samsung уже пообіцяла, що до кінця літа нову ОС отримають більшість моделей.

Нагадаємо, у рамках WWDC 2025 Аpple представила замість iOS 19 одразу iOS 26 у новому скляному дизайні. У компанії називають цей апдейт найбільшим за останнє десятиліття.

Публічний реліз нової операційки відбудеться у вересні. Якщо вам не терпиться випробувати нововведення, ви можете взяти на себе ношу бета-тестера. УНІАН розповідав, як встановити iOS 26 на свій iPhone раніше за всіх.

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